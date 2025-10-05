Analiza Ziare.com: Romania, victima complicitatilor vinovate dintre puterile statului

Decizia de luni a Curtii Constitutionale in privinta ministrilor care sunt si parlamentari ne arunca inapoi in timp cel putin 5 ani, iar consecintele ei sunt mult mai largi si mai grave decat cele referitoare la demnitarii aflati acum in cauza.

Curtea a hotarat ca fostii si actualii ministri care sunt si parlamentari nu pot fi anchetati penal decat daca, pe langa acordul presedintelui, exista si acordul camerei din care fac parte. Asadar, pentru anchetarea lui Adrian Nastase si Miron Mitrea trebuie acordul colegilor deputati, iar pentru Codrut Seres si Paul Pacuraru cel al colegilor senatori.

Hotararea este raspunsul la trei sesizari. Doua in favoarea necesitatii acordului Parlamentului, formulate de Bogdan Olteanu si CSM, una impotriva, a procurorului general Laura Codruta Kovesi.

Ramane de vazut cum isi va motiva Curtea decizia, insa, daca ne uitam la textul legii fundamentale, vom vedea ca, in conformitate cu articolul 72 aliniatul 2 "Deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor.

Urmarirea si trimiterea in judecata penala se pot face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie". Vedem deci ca sunt conditionate de acordul camerei din care face parte parlamentarul, doar perchezitia, retinerea si arestarea acestuia, nu si urmarirea penala.

De fapt, imunitatatea a fost intentionat restransa prin modificarea din 2003 a Constituitei, ca o exigenta impusa de Uniunea Europeana. Acum, ca suntem cu sacii in caruta, Curtea a reimpus practic reglementarea anterioara.

Corecta sau nu decizia insa exista, este obligatorie si va produce efecte.

Rescrierea Constitutiei

In privinta dosarelor lui Adrian Nastase, Miron Mitrea, Codrut Seres si Paul Pacuraru, procurorii, legati din nou la maini, nu au motive de optimism. Cum cei patru provin din partide care, impreuna, au o majoritate confortabila este aproape sigur ca toti vor scapa fara emotii de ancheta penala.

Chiar si fara aceasta distributie norocoasa insa, un vot pozitiv era destul de putin probabil. In Senat si Camera functioneaza o solidaritate transpartinica atunci cand vine vorba de imunitati si bani. Sa ne amintim ca procurorii nu au obtinut acordul pentru perchezitionarea casei lui Adrian Nastase nici pe vremea cand coalitia DA -PC - UDMR era viabila.

De fapt, urmarirea penala a ministrilor parlamentari redevine dependenta de o decizie politica, bazata pe troc si negociere. Mai sunt oare toti romanii egali in fata legii, dupa cum prevede Constitutia?

Dar nici ministrii nu mai sunt insa egali intre ei. Cei care sunt si parlamentari devin un fel de super-demnitari, incurajati de imunitate sa forteze legea.

Decizia de luni a Curtii Constitutionale a cazut probabil ca un trasnet la Bruxelles. In cel mai recent raport pe justitie, luna trecuta, Comisia Europeana deplangea faptul ca dosarele de coruptie ale politicienilor sunt blocate de tot felul de proceduri.

"In ultimele sase luni, cateva dintre aceste cauze, care implica fosti ministri sau ministri aflati in functie, au fost restituite procuraturii de catre instante, din cauza unor erori procedurale. Acest lucru, pe langa chestiunea imunitatii, a provocat dezbateri si controverse considerabile", se arata in raport.

Chiar daca e sa ne imaginam imposibiliul si anume ca procedura parlamentara de avizare a urmaririi penale va fi aplicata si votata cu buna credinta, ea este oricum atat de complicata incat ar dura enorm. In plus, prin obligativitatea trimiterii probelor la Parlament, acestea vor deveni publice, cu consecinte dezastruoase asupra anchetelor.

Oare ce va scrie raportul din vara, dupa aceasta reinstaurare in forta a imunitatii? Cum va reactiona Comisia Europeana, lovita in moalele capului de restauratia romaneasca, ce se pregateste sa ingroape toate reglementarile incomode negociate preaderare?

Regres, pas cu pas

Efectele deciziei de luni a Curtii Constitutionale vor fi resimtite din plin si in partide. Adrian Nastase, cu trei dosare penale, si Miron Mitrea, cu unul, isi vor negocia propria piele cum vor putea mai bine, indiferent care vor fi costurile politice pentru PSD.

Liberalii, cu un singur ministru si un singur dosar in discutie, probabil si cel mai subtire, capata un important avantaj in orice negociere. Ce conteaza ca este vorba despre negocieri care vizeaza pana la urma viitorul Romaniei?

In interiorul PSD, pozitia lui Adrian Nastase, se intareste considerabil in detrimentul lui Mircea Geoana. Fostul premier se simte probabil tot mai aproape de ostoirea obsesiei unei noi confruntari directe cu Traian Basescu.

Social democratii nu au insa decat de pierdut de pe urma acestei ascensiuni. Nastase va conduce partidul in confruntarea electorala avand pe frunte stampila unei imunitati, nu a unei achitari.Faptul ca lupta din rasputeri sa nu ajunga la judecata nu este deloc o dovada de nevinovatie. Dimpotriva, este o strategie care amplifica suspiciunile.

Ce se va intimpla insa cu partidele si chiar cu cei patru ministri este poate mai putin important. Cel mai grav este regresul Romaniei, victima a negocierilor obscure si complicitatilor vinovate din si dintre puterile statului.

Pas cu pas, tot ceea ce castigasem cu mari eforturi, preponderent sub presiunea Uniunii Europene, pare sa se topeasca in magma restauratiei.

