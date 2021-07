Cate zile au lucrat parlamentarii de la inceputul legislaturii. Pandemia le-a afectat programul, nu insa si lefurile generoase

Beneficii de parlamentar

Pe parcursul sesiunii care a inceput de la 1 februarie, parlamentarii au lucrat atat fizic cat si online, in special la inceputul anului, cand Romania se confrunta cu explozia cazurilor de coronavirus.Actuala sesiune s-a incheiat miercuri, 30 iunie, cand a avut loc o sedinta comuna solemna pentru a comemora victimele Pogromului de la Iasi, din iunie 1941, aceasta fiind prima sedinta de acest fel din istoria Parlamentului. In acest interval, deputatii si senatorii au avut activitate in plenul Parlamentului aproximativ 47 de zile, sau 19 zile pe luna.In cazul deputatilor, acestia au pasit in camera plenului de 51 de ori, cea mai intensa luna fiind martie, cand s-a lucrat 14 zile. La polul opus a fost luna februarie, in care au existat doar 8 sedinte de plen. Potrivit ultimelor date publicate pe site-urile oficiale ale celor doua camere ale Parlamentului, un deputat castiga lunar o indemnizatie cuprinsa intre 10.951 si 13.993 de lei net , in functie de comisiile in care face parte sau daca detine vreo functie intr-una dintre cele doua camere.Astfel, la un venit mediu de 12.000 de lei pe luna, deputatii au castigat in primele cinci luni de mandat aproximativ 60.000 de lei. Raportat la volumul de munca, alesii din Camera Deputatilor au primit pentru fiecare zi de munca putin peste 1.100 de lei.Munca parlamentarilor inseamna si activitatea din comisiile de specialitate, care, insa, sunt convocate de regula o singura data pe saptamana, iar sedintele tin in medie o ora. Totodata, lucrarile din comisii au loc martea, in aceeasi zi cu plenul, astfel incat parlamentarii nu sunt nevoiti sa vina o zi in plus la munca.Teoretic, in afara prezentei la sedintele de plen sau in comisii, in zilele de vineri, deputatii si senatorii au activitati in circumscriptiile in care au fost alesi. Practic insa este imposibil de verificat cat de des se intalnesc cu alegatorii pentru a le asculta nemultumirile.In ce-i privesc pe senatori , acestia au avut in prima sesiune un program mai lejer, venind la munca in sesiunile din plen doar 43 de zile. Astfel, senatorii au castigat aproximativ 1.400 de lei pentru fiecare zi de lucru.Pe langa salariile generoase, care de la aproximativ 5.000 de lei net in 2017 au explodat la sumele din prezent, un parlamentar mai primeste o suma forfetara pentru cabinetele parlamentare si activitatea parlamentara din circumscriptiile electorale care inseamna 25.000 de lei, dintre care jumatate sunt decontabili, jumatate sunt luati pe declaratie pe proprie raspundere. La aceasta suma mai sunt adaugati 1.400 de lei, transport in circumscriptia electorala si o diurna in jurul a 200 de lei. Alesii care nu sunt din provincie mai primesc si suma de 4.600 de lei pentru cazare in Bucuresti.Parlamentarii mai primesc telefon, tableta, transport gratuit cu trenul - CFR, indiferent unde, atat la clasa 1, cat si la vagon de dormit, cat si o calatorie dus intors catre circumscriptia electorala cu avionul.