Un deputat PSD sustine ca a fost abuzat de angajatii unei banci din Romania doar pentru ca este parlamentar: "Voi solicita oficial lamuriri"

"Luni dimineata,15 02.2021 am intrat intr-o sucursala a bancii ING din Galati, cu scopul de a deschide un cont bancar cu card atasat. In discutie intreb cand primesc cardul, raspunsul fiind in cateva minute! Continuam discutia intrebat fiind despre ocupatie, venituri, raspund firesc parlamentar!Si incepe nebunia! Doamna imi spune ca procedura in cazul meu implica verificari suplimentare si acordul celor de la Bucuresti! Zic ok, cat dureaza? maxim 30 minute, raspunde. Astept...nimic, decid sa ridic cardul joi, suficient timp pentru " verificari"!", povesteste Gidei.Deputatul sustine ca vineri, cand s-a prezentat sa isi ridice cardul, a fost informat ca verificarile in privinta sa nu s-au incheiat, dar nici nu a fost informat cu privire la verificarile realizate in cazul sau."Am renuntat la aceasta banca, dar voi solicita oficial lamuriri! Consider o forma de abuz, de discriminare. Voi dori sa aflu natura verificarilor in cazul unui om care dorea un cont si un card! Multumesc ING Bank Romania Galati!", a scris parlamentarul, pe Facebook.