Cum a ajuns Miron Mitrea sa achite fortat, dupa 5 ani, paza biroului de parlamentar. Fostul deputat PSD are de platit 20.000 de lei

Printr-un proces deschis in martie 2019, la Judecatoria Focsani, Consiliul Judetean Vrancea a dat in judecata Camera Deputatilor si pe fostul deputat Miron Mitrea, cerand recuperarea unei sume de 20.000 de lei pe care Consiliul Judetean Vrancea a platit-o pentru paza biroului parlamentar inchiriat lui Miron Mitrea.In proces, CJ Vrancea a aratat ca la data de 3 ianuarie 2013 a incheiat cu Biroul Parlamentar al deputatului Miron Mitrea un contract de inchiriere a unui spatiu de 25 de metri patrati, contractul fiind valabil pana la incetarea mandatului de deputat al lui Mitrea. Potrivit contractului, partile s-au inteles ca "pe toata durata inchirierii, chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat respectiv energie electrica, telefon, gaze, apa-canal, salubritate, etc".In urma unui control al Curtii de Conturi, CJ Vrancea a fost obligat sa recupereze, insa, de la Miron Mitrea si sumele platite pentru serviciile de paza a spatiului inchiriat. Masura dispusa de Curtea de Conturi a fost contestata in instanta, iar Consiliul Judetean Vrancea a pierdut procesul, fiind obligat sa recupereze banii.In procesul deschis pentru recuperarea banilor, CJ Vrancea a aratat ca la data incheierii contractului de inchiriere, cladirea in care se afla biroul parlamentar al lui Miron Mitrea beneficia deja de servicii de paza, care, desi nu au fost incluse in contract, ele au cazut in sarcina chiriasului, intrucat acesta este cel care a beneficiat de aceste servicii si nu proprietarul. "Mai mult decat atat, chiriasul nu si-a instalat sisteme de paza complementare, drept pentru care se intelege clar ca acesta s-a folosit de serviciile de paza contractate de UAT Judetul Vrancea", a mai aratat CJ Vrancea in proces.Judecatoria Focsani a respins in prima faza cererea Consiliului Judetean Vrancea, aratand ca dreptul de recuperare a banilor s-a prescris. Cu ocazia apelului, Tribunalul Vrancea a admis, insa, cererea CJ Vrancea, aratand ca, desi in judecata a fost data si Camera Deputatilor, sarcina achitarii sumelor ii revine lui Miron Mitrea."Judecatorii a admis, practic exceptia lipsei calitatii procesuale invocate de Camera Deputatilor, aratand ca "aceasta avea doar datoria de a deconta deputatului cheltuielile efectuate, dupa verificarea modului de utilizare a resurselor alocate".Astfel, judecatorii au constatat ca Miron Mitrea nu s-a aparat in proces, nu a invocat nici prescriptia, si l-a obligat pe fostul deputat sa achite sumele cerute de CJ Vrancea."Instanta constata ca intre reclamant si parat s-a incheiat contractul de inchiriere anterior mentionat, in baza caruia chiriasul era obligat sa suporte toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat respectiv energie electrica,telefon gaze, apa canal salubritate etc. Desi paza imobilului nu este socotita, in mod obisnuit, o cheltuiala de utilitate si nici nu a fost mentionata in mod explicit in contract, folosinta acestuia in bune conditii, avand in vedere destinatia de birou parlamentar, impunea asigurarea pazei. Cum serviciile de paza pentru imobilul inchiriat fusesera contractate anterior de UAT Judetul Vrancea si au folosit biroului parlamentarului, consideram ca obligatia de a suporta cheltuielile revenea acestuia", se arata in sentinta Tribunalului Vrancea, care nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Galati.