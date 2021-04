Parlamentarii care au fost dati afara din partide, la nici patru luni de la alegeri. Ce activitate au deputatii si senatorii neafiliati. Sosoaca a luat cuvantul de 101 ori

Potrivit regulamentului Parlamentului, deputatii si senatorii neafiliati au unele drepturi, insa nu isi pot constitui grupuri parlamentare, pot doar sa intre in unul deja existent. Acestia pot lua cuvantul, printr-un reprezentant, la dezbateri generale sau la dezbaterile motiunilor. De asemenea, pot delega o persoana care sa fie observator la lucrarile Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, insa fara drept de vot.Neafiliatii pot participa la delegatiile in strainatate ale grupurilor de prietenie, ale comisiilor permanente sau pe baza de invitatii personale, cu acordul Biroului permanent.Diana Sosoaca este singurul senator neafiliat, dupa aproape patru luni de la formarea Parlamentului. Sosoaca a fost exclusa din AUR la jumatatea lunii februarie, adica la doua luni dupa ce a fost aleasa pe listele partidului. Pozitiile radicale pe care Diana Sosoaca le-a avut de-a lungul timpului au creat tensiune in partid. Propunerea de excludere a venit din partea conducerii, a senatorilor Claudiu Tarziu si Sorin Lavric.Decizia a fost luata dupa ce senatoarea a fost protagonista mai multor scandaluri."Doamna Sosoaca este un avocat respectat si era un plus pentru echipa noastra, insa, din pacate, dansa nu a inteles ca trebuie sa respecte un pic si statutul de demnitar al statului roman si trebuie sa respecte si jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Conducerea partidului i-a spus in repetate randuri ca trebuie sa isi asume si statutul de parlamentar AUR. Are si dansa publicul ei care o sustine si era bine sa avem o colaborare. Dar cand ai intrat in Parlament, trebuie sa respecti si statutul de demnitar si partidul si regulile de joc intr-un partid democratic la urma urmelor.Exista un circuit democratic al deciziilor, exista un circuit al comunicarii intr-un partid si acesta trebuie sa fie unul flexibil intre toti membrii. In momentul in care un membru al acestei formatiuni politice ia decizia ca actioneaza de capul lui, pe cont propriu, ca stie mai bine ce trebuie sa faca, in mod evident, doamna Sosoaca s-a pozitionat singura in afara partidului", declara atunci deputatul AUR Dan Tanasa.Pana acum, senatoarea si-a pus semnatura pe o singura initiativa legislativa, a luat cuvantul de 101 ori in plen si a facut 9 declaratii politice. Parlamentara a transmis 20 de intrebari si trei interpelari ministrilor si 7 catre primul ministru. Sosoaca este acum senator independent si a fost membru in doua comisii permanente: Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii.Si la Camera Deputatilor este grup parlamentar pentru neafiliati. Doi deputati de la AUR si unul de la UDMR nu mai fac parte din partidele pentru care au candidat la alegerile parlamentare din decembrie.Deputatul Francisc Toba, ales pe listele AUR din Brasov, a fost exclus din partid in februarie, iar fostii sai colegi au cerut chiar sa-i fie invalidat mandatul de parlamentar, pentru ca ar fi participat la reprimarea Revolutiei din 1989. Toba a mai fost deputat si in perioada 1992-1996, din partea PDSR.In actualul legislativ, deputatul nu are activitate si este membru doar in Comisia pentru transporturi si infrastructura.Un alt deputat care a intrat in Parlament pe listele AUR din Bihor si este in prezent neafiliat este Ioan Lasca. Deputatul a fost exclus pe 8 martie din formatiunea politica din cauza unor probleme penale, au transmis liderii AUR."La momentul includerii sale pe listele de candidati AUR, Mihai Lasca a omis sa prezinte conducerii partidului faptul ca este urmarit penal pentru organizare de grup infractional si este condamnat penal pentru vatamare corporala. Trecutul sau de natura infractionala si comportamentul nesincer in raport cu colegii de partid il fac pe domnul Lasca sa fie incompatibil cu principiile si valorile AUR. Incepand cu data prezentei decizii, domnia sa isi va exercita mandatul de deputat in afara grupului AUR", au spus liderii AUR atunci.Lasca a iesit in evidenta, zilele trecute, dupa ce s-a prezentat in Parlament fara masca, spunand ca "e o raceala de care ne imbolnavim cu totii la un moment dat si peste care trecem cu bine".In ceea ce priveste activitatea parlamentara, deputatul a avut trei luari de cuvant si o singura intrebare catre Guvern.Apjok Norbert, ales deputat pe listele UDMR in Maramures, a fost exclus din formatiunea politica la inceputul lunii februarie, pentru ca ar fi prezentat diplome false de studii superiore. Aceasta a fost o conditie impusa de UDMR candidatilor. In CV-ul de pe site-ul Camerei Deputatilor Apjok are liceul la ultimul nivel de studii.Deputatul a luat cuvantul, pana in prezent, o singura data - la depunerea juramantului si este membru intr-o singura comisie parlametara, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii.