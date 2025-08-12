Quintus: Jumatate din parlamentari sunt compromisi, jumatate sunt tematori. Minoritatile nu pleaca de acolo

Presedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, a afirmat joi ca este nevoie sa se ajunga la alegeri anticipate in masura in care constitutional este posibil.

"Toata aceasta operatiune nu se poate face decat daca schimbam Parlamentul. Parlamentarii, cat timp oamenii acestia vor fi acolo, jumatate din ei compromisi, jumatate din ei tematori, jumatatea altei jumatati sau sferturi interesati - nu putem face nimic.

De aceea este nevoie sa ajungem la alegeri anticipate in masura in care constitutional este posibil. (...) Cat timp mai sunt niste parlamentari, cateva zeci care nu demisioneaza... va spun eu ca grupul minoritatilor, altii decat UDMR, nu pleaca de acolo si, daca ramane un grup de cateva zeci, Parlamentul nu e desfiintat", a spus Quintus, la sediul PNL.

El a adaugat ca prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu este o varianta de premier pentru un alt Guvern.

"Pentru Guvernul pe care il va face partidul nostru pentru un mandat de cel putin patru ani. (...) Nu poti sa astupi niste greseli care s-au facut pana acum si s-au facut destule, nici nu poti sa isi faci un program", a precizat Quintus.

Presedintele de onoare al liberalilor a sustinut ca a mai vorbit in ultima perioada cu seful statului, Klaus Iohannis.

"Daca imi da dansul voie sa spun - am mai vorbit. Eu l-am primit pe domnul Iohannis in PNL si, prin urmare, avem aceasta relatie buna, de incredere. Cand ne putem sfatui o facem cu placere", a afirmat Mircea Ionescu Quintus.

Intrebat daca are un mesaj pentru manifestanti, el si-a exprimat regretul ca nu poate fi cu ei.

