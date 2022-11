Reprezentantul farmaciei din Parlament: Livram la comanda, dar fara preturi preferentiale

Serban Radulescu, directorul Centrului medical de diagnostic si tratament ambulatoriu si medicina primara (CMDTAMP), fosta Policlinica 10, care va deschide punctul farmaceutic din Parlament, sustine ca medicamentele solicitate aici vor fi livrate prin curier, dar ca nu vor fi preturi preferentiale.

"Este vorba de un punct de curierat farmaceutic, nu o farmacie, care va functiona in cadrul cabinetului medical din Parlament. Aici nu depozitam medicamente. Cei care solicita sa cumpere un medicament din acest punct de curierat farmaceutic vor fi serviti in 2-4 ore, timp in care medicamentul respectiv este adus de la farmacia Policlinicii 10 (CMDTAMP - n.red.) din strada Washington printr-un curier", a declarat Radulescu marti.

Medicamentele compensate vor fi eliberate de la acest punct doar celor care au retete de la medicii din cadrul policlinicii, a mai spus Radulescu.

El a adaugat ca preturile practicate nu sunt subventionate de stat, nu sunt preferentiale, ci sunt aceleasi cu cele din farmacia care functioneaza in cadrul CMDTAMP si apar pe site-ul acestuia.

COPAC: Vrem si noi, pacientii, sa fim tratati ca politicienii, sa avem medicamente reduse cu 10-20%

Biroul Permanent al Camerei a aprobat, luni, un memorandum privind redeschiderea in Parlament a punctului de eliberare de retete medicale pentru demnitari si angajati.

Potrivit memorandumului intern, punctul farmaceutic pentru eliberarea medicamentelor prescrise in retetele medicale compensate si cu plata directa, propus spre reinfiintare, poate asigura medicamentele de maxima urgenta; medicamente reduse cu 10-20% fata de pretul pietei; baza de date a medicamentelor poate fi accesata in timp real de catre farmacist, iar orice medicament, inclusiv cele pe baza de reteta, poate fi adus in 2-4 ore.

De asemenea, se vor elibera retete compensate si gratuite (veterani, ASRL si diagnostic) recomandate de medicii de familie ce deservesc cabinetele medicale ale Camerei Deputatilor si Senatului care au contract cu Casa de Asigurari OPSNAJ, se pot elibera retete de urgenta si cronice cu plata directa pentru medicamente ce nu se afla pe lista medicamentelor compensate.

Totodata, se vor elibera cu plata directa si medicamente de urgenta pentru cazurile consultate de medicii aflati in incinta cabinetelor din Camera Deputatilor si Senat, in timpul actiunilor Parlamentului desfasurate pe perioade mai lungi, cu participarea unor invitati sau delegatii straine.

"Toti acesti oameni din Parlament au nevoie de un prim ajutor"

Redeschiderea farmaciei din Parlament a fost criticata, luni, in plenul Camerei, de deputatul PNL Horia Cristian, care a spus ca se delimiteaza de beneficiile decise, iar, presedintele Camerei, Valeriu Zgonea, a replicat ca este un lucru bun pentru angajati si ca nu este vorba de niciun beneficiu.

"In orice comuna din Romania exista un punct farmaceutic, exista o farmacie (...) Aici am avut parlamentari carora le-a venit rau, angajati si am stabilit cu Casa de sanatate ca asta e cea mai buna solutie. Avem un om caruia i-a venit rau, nu avem medicamente aici, nu putem face nimic. Atunci facem o chestiune simpla: daca nu e un medicament compensat trebuie sa aiba tot ce trebuie... o trusa de prim ajutor, in aceasta uzina sunt mii de oameni. Nu mai judecati pe cei de la Camera Deputatilor, de la Senat, Curtea Constitutionala, toti acesti oameni au nevoie de un prim ajutor, noi nici nu putem sa venim nici macar cu o targa in Camera Deputatilor", a explicat Zgonea.

Asociatiile de pacienti din Romania cer parlamentarilor sa fie si ei tratati la fel ca politicienii, adica sa aiba farmacii pentru eliberarea medicamentelor compensate in care tratamentele sa fie reduse cu 10-20% fata de pretul pietei, iar orice produs de care au nevoie sa le fie adus in 2-4 ore.

