Sondaje cu premeditare

ii dadea dispozitie presedintelui sa semneze "de indata" propunerea lui Tudorel Toader, desi nu avea acest atribut constitutional, pentru care era chemat sa se pronunte

De data aceasta, este impresionanta paleta de acoperire a sondajului si pare sa nu-i scape aproape nimic, de la politica interna la cea externa, de la alegeri la culte, de la economie la sanatate si educatie.Fireste, in top sunt intrebarile privind optiunile de vot ale romanilor la alegerile locale sau parlamentare, dar nu lipsesc nici alte teme incitante, legate de cel mai bun proiect politic pentru tara, pentru dezvoltarea economica, sanatate, educatie, politica externa.Nu au fost ocolite nici intrebari mai sofistificate, ca sa nu zic chiar sensibile, privind partidul care are cel mai bun proiect pentru securitatea tarii, serviciile secrete, relatiile statului cu bisericile si cultele, promovarea valorilor culturii romane, relatiile cu Republica Moldova.Cei intervievati au trebuit sa dea raspunsuri in legatura cu politica dusa de unele state si organizatii internationale: Germania, UE, SUA, NATO, Olanda, Rusia, China, Israel, Serbia, Turcia, Ungaria, Autoritatea Palestiniana.Sincer sa fiu, imi este greu sa patrund misterul dupa care au fost alese anume aceste state sau organizatii internationale, pentru ca romanii sa-si exprime opinia asupra lor, si nu altele care poate ar starni in aceeasi masura, sau mai mult, interesul opiniei publice de la noi.Fireste, BDS s-a incadrat in respectiva paleta de preocupari la comanda cuiva, care asta a cerut, asta a obtinut si tot asta a dat publicitatii. Treaba lui!Corect, dar nu mi se pare relevant cine a dat comanda si cine a executat-o, ci faptul in sine: pe cat de cuprinzatoare este aria sondajului, pe atat de ciudata este lipsa unor teme de care romanii ar putea fi mai preocupati in aceasta perioada decat - de exemplu - de politica Chinei sau proiectele partidelor pentru biserici - tot cu titlu de exemplu.Adica, ma intreb, este o simpla scapare faptul ca un pachet atat de generos cu sondaje de tot felul, parca alese anume asa incat sa nu-i scape nimic, trece sub tacere si nu pune intrebari legate de virusul care ne ameninta sanatatea si viata, de cei care lupta sa ne pazeasca de el, cei care - in opinia mea - le pun bete in roate celor care lupta si cei care stau pe margine strigand din cand in cand un fel de "huooo!".N-ar fi fost lipsite de interes nici niste intrebari legate de starea de urgenta si cea de alerta, de echipamentele necesare petru a ne proteja de virus, de opiniile uneori contradictorii ale specialstilor cu privire la raspandirea virusului, chiar despre "modelul suedez" demarat spectaculos, dar sfarsit cam cu coada intre picioare.Ma mai gandesc si la un model american, unul britanic, italian, sud-corean si altele. Toate ar putea fi interesante subiecte de discutie, toate ar fi incomparabil mai atractive pentru opinia publica decat unele din temele dezbatute in pachet.Candva, demult, tot niste sondatori de profesie puneau intrebri concrete despre institutiile statului si alte organizatii de interes public. Atunci, imi aduc aminte ca ajunsese viral raspunsul dezarmant de sincer al romanului de rand: cea mai mare incredere o acorda el pompierilor, iar cea mai putina Parlamentului.Multi parlamentari s-au aparat numaidecat explicand ca singurul fapt care ilustreaza adevarata opinie a romanilor este numai scrutinul validat. Altceva nu merita luat in seama. Este ca si cum ar contesta dreptul la opinie. Dar de atunci n-am observat multe sondaje - poate chiar deloc - privind opinia noastra despre institutii, iar faptul mi se pare cusut cu ata alba.Imi vine sa ma intreb daca cei care au comandat sondajul recent publicat de BCS au ocolit cu buna stiinta asemenea tema delicata, dar foarte interesanta pentru cetateni, sau este numai o intamplare faptul ca le-a scapat tocmai ce este mai interesant.Ar fi fost de mare actualitate, de exemplu, opinia romanilor despre CCR, acea instanta echidistanta care da fara gres castig de cauza intampinarilor PSD si le respinge pe celelalte. Fara sa fiu ireverentios la adresa Curtii, fara sa pun in discutie deciziile sale definitive si obligatorii, parca mi se pare ca am totusi dreptul sa cunosc parerea tuturor romanilor despre problema in cauza, nu numai parerea mea.Nu ca as fi mereu insinuant, dar parca imi vine sa cred ca asemenea sondaj l-ar fi facut deja cineva pana acum, daca in clasamentul celor mai creditate institutii din Romania ar aparea CCR pe locul unu, Parlamentul pe al doilea, cele vreo 3-4 televiziuni prietene pe urmatoarele locuri, iar pompierii undeva la urma, langa doamna Dancila si inaintea domnului Nasui.Mi se pare mai mult decat simptomatic faptul ca in aceste zile, cand doamna Kovesi a castigat la CEDO un proces rasunator cu statul, multe din institutiile acestui stat, aflate cu musca pe caciula, se fac ca ploua. Domnul Dorneanu a fost in stare sa declare ca problema nu-l priveste, intrucat numele CCR nu figureaza ca atare in hotararea CEDO.Domnul Dorneanu ne ia de prosti? Intreaga rezolutie este construita pe prejudicierea drepturilor doamnei Kovesi, iar CCR - imi permit sa banuiesc chiar ca domnul Dorneanu personal - a pus bine umarul la aceasta prejudiciere. Este suficient sa amintesc ca. N-a fost un abuz?A fost, iar acum vrea sa apara ca omul care usturoi n-a mancat in aceasta afacere murdara. Oricata imunitate ar avea in fata legii, nimeni nu este imun in fata eticii si a moralei. Cei care au prejudiciat-o pe doamna Kovesi n-au calcat numai legea - ceea ce a fost demonstrat de CEDO - dar au calcat etica si morala, de la care nu exista rabat.Mi se pare rusinos faptul ca, la destul timp de cand s-a dat sentinta de la CEDO privind cazul Kovesi, toti oficialii din Romania anilor trecuti si-au ascuns capul in nisip si nici macar unul nu s-a pronuntat turnandu-si binecunoscuta cenusa in cap si explicand cum vede reabilitarea in tara a celei reabilitata deja in Europa.De altfel, nici nu ma inteereseaza raspunsul unor netrebnici, cu privire la scandalul pe care ei l-au provocat, dar as crede binevenita sondarea opiniei romanilor, ceva in genul: cum credeti ca o poate recompensa statul roman pe doamna Kovesi, pentru prejudiciile aduse?As pune problema si altfel. As intreba direct: cine credeti ca s-ar cuveni sa raspunda personal pentru prejudiciul adus nu numai fostei sefe a DNA, ci Romaniei insasi: Tariceanu? Viorica Dancila? Vreun magistrat din CCR? Tudorel? Altii mai mici, precum Iordache, Olguta, Nicolicea, S. Nicolae, Fifor, Teodorovici, Firea? Dragnea cel de dupa gratii?Nu se poate sa faci un sondaj de opinie pentru tot ce misca in tara, in Europa si chiar in lume, fara sa observi ca opinia publica romaneasca are destule de spus despre DNA, despre statul de drept, despre adevarata independenta a justitiei, despre legile votate "pe repede inainte" de catre PSD+ALDE, de eliberarea unor clienti politici condamnati pentru coruptie, despre masurile antipandemice dispuse, despre contestarea lor de catre unii si chiar despre cei care primesc indemnizatii de vis si pensii speciale, ca sa asiste la spectacol de pe tusa terenului.Revin la sondajul efectuat de Biroul de Cercetari Sociale, foate interesant, cu o tematica bogata, o cuprindere pe masura, dar am senzatia ca este facut cu premeditare, ceva poate atractiv, dar care tinteste altceva, decat ceea ce tintim noi, ceilalti. Vorba ceea: prietenii stiu de ce.Victor Pitigoi