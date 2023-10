Sova: Proiectul privind obligativitatea votului nu este sustinut de PSD

Purtatorul de cuvant al PSD, Dan Sova, afirma ca proiectul privind votul obligatoriu nu a fost discutat in PSD si nu este sustinut de partid.

"Am vazut informatiile aparute in media cu privire la initiativa unui parlamentar PSD, in sensul introducerii votului obligatoriu. Parlamentarii au dreptul individual de a promova sau propune proiectele pe care le cred utile. Va pot spune insa ca initiativa este una personala. Propunerea privind introducerea votului obligatoriu nu a fost discutata in PSD iar partidul nu sustine o astfel de propunere", spune social-democratul, potrivit unui comunicat de presa remis, luni.

Deputatul PSD Neamt, Ioan Munteanu, a declarat luni, pentru Agerpres, ca initiativa sa legislativa privind votul obligatoriu este depusa la birourile Camerei Deputatilor si Senatului inca din luna iunie si ca va intra in curand in dezbaterea comisiilor de specialitate.

Potrivit initiativei parlamentarului social-democrat, votul ar urma sa devina obligatoriu iar cei care nu vor participa la scrutinuri vor fi amendati. De asemenea, pe buletinele de vot ar putea fi introdus si un patrulater gol in care cei nemultumiti de toti candidatii sa poata puna stampila, iar votul sa nu mai fie anulat.

Munteanu a adaugat ca ia in considerare repetarea alegerilor in cazul in care procentul celor care stampileaza patrulaterul gol depaseste 50 la suta plus unu dintre voturile valabil exprimate.

Ads