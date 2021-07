Acuzațiile vicepreședintelui PNL Italia după alegerile interne în Diaspora: "Cuplul Badea-Făgărășian, bădălăii Diasporei"

Totodată, liberalii din Diaspora au votat susţinerea moţiunii lui Ludovic Orban pentru un nou mandat la şefia formaţiunii.Unul dintre liderii PNL Italia, Ovidiu Burdușa, fost secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în Guvernul Orban, acuză însă modul cum s-au desfășurat aceste alegeri care au început cu ceva timp în urmă."Aventura alegerilor interne începe în Organizația PNL Italia, pe 12 iunie, la Catania. PNL Sicilia trebuia să-și aleagă președintele, interimar până la acea dată. Interimar a rămas și astăzi deoarece cuplul Badea-Făgărășian, parlamentarii noștri de Diaspora, simțind că va pierde candidatul lor, dizolvă instant organizația din Sicilia pe motiv că nu sunt plătite cotizațiile (circa 0,70 de cenți pe lună de membru). La prima ședință online a PNL Italia, este propusă interimar exact aceeași persoana care ar fi pierdut cu brio alegerile interne.La o săptămâna distanță de data asta la Terni, prim-vicepreședintele PNL Diaspora este oprit să intre în sala de ședință, deși avea a doua funcție în partid . E ca și cum domnul Ludovic Orban le-ar fi interzis domnilor Rareș Bogdan sau Robert Sighiartău să participe la Congresul PNL! Unde mai pui că era și candidat la funcția de președinte PNL Italia.Următoarea etapă: alegerile de la PNL Lazio. Aceste alegeri în cel mai mare OSV din Italia au fost organizate încălcând statutul de la cap la coadă, nu degeaba în prima săptămână au fost trimise 7 contestații la centru. La Milano, pe 4 Iulie, la alegerile interne, mai mulți membri au fost lăsați afară și au fost împiedicați să voteze și să participe la alegeri! Unde ați mai văzut așa ceva??!Curios este faptul că, în urmă cu un an, împreună cu senatorul Badea, am fost printre primii demnitari români care au ajuns în nordul Italiei, după pandemie. Am avut o întâlnire, la Milano, iar colegii noștri de acolo au participat la întâlnire, fiind liberali cu acte în regulă. Dar la un an distanță nu mai erau liberali! Le-a fost interzis să participe la viața organizației pe care au servit-o pătimaș atâția ani... Cum e posibil așa ceva în PNL?!Consider că toate lucrurile acestea s-au făcut cu un singur scop: pentru ca susținătorii domnului Orban să calce totul în picioare - bun simț, regulamente interne, reguli, respectul față de Diaspora - astfel încât să fie siguri că vor pune mâna pe PNL Diaspora și, implicit, pe delegații la viitorul Congres PNL din septembrie. Oricare alta variantă a fost exclusă din start", acuză Ovidiu Burdușa, într-o postare pe Facebook Postarea este mult mai lungă și Burdușa spune că Organizația PNL Diaspora, din punctul său de vedere, a fost croită strâmb de la bun început."Organizația este crescută prost de la rădăcină și sper ca, din 25 septembrie, noul președinte al PNL să arunce un ochi și peste noi și să reconstruim împreună cu diasporenii liberali de aici o echipa competitivă. Avem multe motive să facem asta: în 2024, vom avea toate alegerile posibile și asta într-un interval foarte scurt de timp! În circa 9 luni vom avea 4 rânduri de alegeri, iar organizația noastră poate aduce cel mai mare număr de voturi la lada de zestre a PNL. Cu actualul cuplu Badea-Făgărășian ne vom duce în cap. Vor fi aduși la partid doar executanți care nu înțeleg fenomenul politic și nu au un istoric bun în spate, iar oamenii buni, liberi și incomozi vor fi dați la o parte!", acuză Burdușa.