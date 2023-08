Partidele parlamentare au primit in prima decada a lunii iulie, de la bugetul de stat, aproape 20 de milioane de lei, mai mult de jumatate ajungand in buzunarele PSD, conform celei mai recente informari facute de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).

Subventiile sunt calculate in conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, precizeaza AEP, intr-un comunicat remis joi Ziare.com.

Suma totala prevazuta de la bugetul de stat pentru prima decada a lunii iulie se ridica la 19.731.148,32 lei, iar cea virata efectiv in conturile partidelor parlamentare este de 19.701.167,80 lei, fiind impartita astfel:

Partidul Social Democrat - 11.210.871,04 lei

- 11.210.871,04 lei Partidul National Liberal - 5.136.398,39 lei

- 5.136.398,39 lei Uniunea Salvati Romania - 1.510.475,23 lei

- 1.510.475,23 lei Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 1.116.449,52 lei

- 1.116.449,52 lei Partidul Miscarea Populara - 726.973,62 lei

UNPR avea dreptul la o subventie de 29.980,52 lei, insa, dupa desfiintare partidului, virarea banilor "s-a suspendat prin Decizia presedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 si va fi pastrata in suma de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicata", precizeaza AEP.

UDMR are statut special, preferand sa primeasca bani direct de la Secretariatul general al Guvernului, in calitate de reprezentant al unei minoritati nationale.

Ads

"UDMR are dreptul sa primeasca subventie de la bugetul de stat, dar nu a facut-o niciodata deoarece opteaza sa-si primeasca fondurile necesare functionarii prin Consiliul Minoritatilor Nationale. Acolo subventia este mai mare", declara in ianuarie vicepresedintele AEP Marian Muhulet pentru Digi24.

Conform sursei citate, UDMR a primit in anul 2017 suma totala de 24,9 milioane de lei (mai mult decat PSD in acel an!) si peste 28,3 milioane in 2018.

C.B.