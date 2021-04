Propaganda pe spinarea cetatenilor. Pe ce au cheltuit partidele banii primiti de la buget, in primele 3 luni din 2021

Autoritatea Electorala Permanenta a inceput sa publice de luna trecuta informatii despre modul in care se cheltuie banii din subventii pentru cele sapte partide care primesc bani in urma rezultatelor de la alegerile locale si parlamentare din 2020.Pentru anul 2021, suma maxima aprobata prin Legea bugetului este de 162 de milioane, iar partidele primesc lunar sume care pot diferi.Suma totala primita in luna februarie este de 19.843.634,81 lei, la fel ca in ianuarie. In luna martie, partidele au primit mai putin, adica 11,2 milioane de lei.Partidele au cheltuit cam o treime din banii primiti, adica 6,1 milioane lei. Suma este relativ mai mica decat in ianuarie, cand au cheltuit 6,8 milioane de lei."Ca si in ianuarie, Pro Romania a cheltuit de doua ori mai mult decat a primit. AUR a cheltuit 8 lei pentru comisioane bancare; ce-i drept, ceva mai mult fata de doar 3 lei in prima luna a anului. Recent, AUR a initiat un proiect legislativ care ar permite partidelor sa foloseasca banii pentru construirea unor asezaminte culturale, medicale sau sociale, in beneficiul public. Consideram ca acest proiect ar departa scopul subventiilor de la cel din lege (si, in general, de la standardele si practicile internationale), intrucat aceste fonduri au obiectivul de a facilita consolidarea partidelor politice. Desi atentia catre bunastarea cetatenilor trebuie sa fie un scop primar al partidelor politice, construirea unor astfel de cladiri trebuie sa ramana totusi atributia administratiei publice sau a altor entitati; de altfel, nu opreste nimic partidele politice sa initieze astfel de proiecte din bani privati (pe care nici nu ii prea mai strang in afara campaniilor) sau sa puna pe agenda publica aceste nevoi. De asemenea, mentionam ca AUR ar putea solicita AEP sa nu mai transfere acesti bani, daca nu vrea sa ii foloseasca", arata Expert Forum.USR si PSD au cheltuit aproximativ 36% din bani, PNL si PMP cate un sfert, iar PLUS doar 15%. Doar PSD si USR au cheltuit mai mult decat in ianuarie, restul partidelor au avut cheltuieli mai mici.Raportat la total, partidele au cheltuit cei mai multi bani pe presa si propaganda (ca si in ianuarie), adica 47%, personal (23%), respectiv chirii si utilitati (13%).Cheltuielile pentru consultanta politica si sondaje sunt reduse la jumatate comparativ cu ianuarie.PSD a cheltuit cel mai mult pentru presa si propaganda (63%), adica 1,7 milioane de lei. Pentru personal (19%) nu exista diferente semnificative fata de ianuarie. Partidul a platit si 112.854 lei pentru cotizatii la organizatiile politice internationale.PNL a cheltuit 1,1 milioane de lei pentru presa si propaganda (69%) fata de 1.4 (60%) in ianuarie. Cheltuielile pentru personal sunt similare, dar cheltuielile pentru consultanta politica sunt de trei ori mai mici. Per ansamblu, cheltuielile PNL au scazut fata de ianuarie cu peste 700 mii de lei, cu aproximativ o treime.USR a cheltuit 52% din bani pentru personal, aproximativ 400 de mii lei, similar cu luna ianuarie. Chiriile si utilitatile au fost mai ieftine ca luna precedenta, insumand 108 mii lei (15%). USR a cheltuit pentru presa si propaganda doar 37,937 lei (5%), mai mult decat in ianuarie (22 mii de lei). USR a platit 55 de mii lei pentru cotizatii la organizatii internationalePro Romania a platit mai mult decat toate celelalte partide pentru chiriile si utilitatile sediilor si de aproape 11 ori mai mult decat PSD, adica 484.928,62 lei (80% din bani). In ianuarie, nu au fost realizate cheltuieli cu acest scop.PMP a cheltuit cea mai mare parte a banilor (77,641 lei), adica 73%, pentru personal.Si PLUS a cheltuit cea mai mare parte a banilor pentru personal, 63% din fonduri, similar cu ianuarie. A mai cheltuit 35.864,83 lei pentru onorariile avocatilor, executorilor si expertilor (15%), la jumatate fata de ianuarie.USR si PLUS sunt singurele partide care au cheltuit sume ceva mai consistente pe aceasta tema; in rest, doar PSD a dat aproape 1.000 de EUR pentru acest tip de consultanta.