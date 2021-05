Vicepremierul Dan Barna dupa ce irigatiile nu au fost prinse in PNRR: "Se vor gasi solutii mai moderne pentru agricultura din celelalte fonduri europene"

"Tocmai exista o alocare importanta, sunt 300 de milioane. (...) Sumele acelea foarte mari despre care s-a discutat initial erau in perspectiva unei anvelope de 40 de miliarde gandita doar ca prima propunere de negociere cu Comisia Europeana, pentru a vedea care proiecte sunt sustinute si care proiecte nu indeplinesc acea cerinta foarte importanta la nivelul Uniunii Europene de a nu afecta semnificativ mediul. Este una dintre conditiile care trebuie sa se aplice oricaror proiecte pe care UE doreste si accepta sa le finanteze si, din aceasta perspectiva, intr-adevar, proiectele de irigatie care au fost propuse erau uzate moral, nu mai erau de actualitate in niciun stat european. (...) In cadrul PNRR-ului sunt eligibile doar proiecte care pot fi finalizate pana in 2026. In momentul in care in faza de negocieri tu nu ai nici macar un studiu de fezabilitate, adica n-ai nicio solutie tehnica, evident ca ele nu se pot regasi in cuprinsul programului, pentru ca doar pregatirea proiectului ar mai lua un an sau doi", a explicat Barna, la Palatul Parlamentului.Intrebat daca s-ar impune demisia ministrului Agriculturii, el a sustinut ca "nu este vorba de demisii"."S-au discutat propuneri si variante de interventie in cadrul acestui program. In zona de agricultura avem partea aceasta de program legata de managementul apei. (...) In rest, lucrurile, asa cum au rezultat, vin din negocieri foarte specifice. Nu este vorba de demisii, este rezultatul unei negocieri. La nivel european s-a spus foarte clar: zona aceasta de irigatii, asa cum o vede Romania, cu canale deschise, in care se pierde foarte multa apa (...) nu poate fi acceptata. Daca vom fi capabili in anii urmatori sa dezvoltam alte tipuri interventii pe zona de irigatii, evident ca sunt resurse si fonduri de coeziune si in fondurile care vin pe Politica agricola comuna. (...) Se vor gasi solutii de finantare a unor proiecte mai moderne si mai adaptate actualelor tehnologii pentru zona de agricultura din celelalte fonduri europene de care Romania beneficiaza in perioada urmatoare si ca urmare a votului de azi din Parlament. Faptul ca nu se regaseste in PNRR aceasta componenta, nu inseamna ca Romania a renuntat la zona de irigatii", a detaliat liderul USR PLUS.