Dan Barna sugereaza ca bugetul Capitalei ar putea fi votat dupa a doua sau treia incercare: "La prima strigare nu s-a gasit consensul"

"Realizarea unui buget la un oras de marirea Bucurestiului este un proces foarte complex. E clar ca in momentul de fata nu s-a ajuns inca la un acord intre primarul general si grupul USR PLUS. Dialogul va continua zilele urmatoare. Sunt foarte convins ca, probabil dupa Paste, vom ajunge la o formula de buget care sa fie adoptata. Cu siguranta Bucurestiul nu va ramane fara buget", a afirmat Dan Barna miercuri la Parlament.Intrebat unde s-au blocat negocierile si daca a fost vorba despre discutiile privind atributiile viceprimarului Capitalei Horia Tomescu, copresedintele USR PLUS a raspuns: "Colegii mei au comunicat deja care sunt aspectele asupra carora continua discutiile. Repet. Realizarea unui buget se face prin acordul partilor interesate. Ceea ce s-a intamplat astazi ne arata ca nicio fortare dintr-o parte sau alta nu genereaza un rezultat. Cu cat ne vom aseza mai repede la masa dialogului, cu atat va fi mai simplu. Nici Iasi, nici Bacau inca nu are buget. Sunt mai multe localitati in tara unde inca se discuta, se constituie majoritati pentru realizarea bugetului. Realizarea unui buget trebuie sa fie un acord intre cei care sustin, primarul fiecarui oras in parte".Chestionat daca sustine bugetul in forma propusa de NIcusor Dan sau daca sustine parerea consilierilor USR PLUS ca acest buget este supradimensionat si suprarealist, Barna a raspuns: "Suprarealist. E interesant. Eu am avut o discutie duminica cu Nicusor Dan . Am discutat si cu colegii mei. Le-am spus ca sunt dispus sa mediez, daca vor ajunge in situatia in care sa necesite o mediere. Nu m-a solicitat nimeni intre timp. Inteleg ca discutiile continua. Daca va fi nevoie, ma voi implica in medierea acestui demers".Intrebat mai departe de ce s-a ajuns la aceasta situatie care arunca o umbra de indoiala asupra capacitatii coalitiei de a guvernare in continuare, vicepremierul a replicat: "Nu e niciun fel de indoiala. E un proces pentru realizarea bugetului Bucurestiului. La prima strigare nu s-a gasit consensul. Va fi a doua, a treia strigare si se va gasi consensul. Nu e singurul oras din tara. Sunt mai multe orase in care bugetul este in etapa de aprobare. Bucurestiul va avea cu siguranta un buget in perioada urmatoare. In zilele urmatoare se va ajunge la o formula de buget. E foarte important sa existe un acord pentru ca acest buget sa fie sustinut. Se va intampla si lucrul acesta".De asemenea, chestionat daca Horia Tomescu ar trebui sa aiba drept de semnatura pe atributiile primite din partea primarului general, liderul USR PLUS a precizat: "Respectarea unor acorduri si a unor principii negociate este un element important in constituirea unei majoritati care sa sustina bugetul. Sunt discutii in momentul de fata si vor ele vor continua. Eu mi-am oferit disponibilitatea de mediere. Daca va fi cazul voi interveni. Eu sper si primarul general si colegii mei, consilieri, sa ajunga la un consens".Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, in sedinta Consiliului General, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri. Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca este complet nemultumit de faptul ca risca sa intarzie inceperea investitiilor si plata datoriilor. El a adaugat ca bugetul pe care l-a propus a fost dezbatut timp de sase saptamani cu partenerii din PNL , PMP si USR PLUS, iar in conditiile in care USR PLUS a decis sa nu mai sustina bugetul, asteapta ca Alianta sa vina cu propria varianta de buget.USR Bucuresti ii cere primarului general Nicusor Dan sa permita accesul la fundamentarile pe venituri pentru a putea fi reluate discutiile privind bugetul PMB. USR-PLUS mai considera ca bugetul trebuie sa fie bazat pe baze legale si sa fie explicat transparent cetatenilor. "Asa cum am subliniat in aceste zile, supralicitarea veniturilor pentru a creste cheltuieli fara acoperire (+1.8 miliarde de lei in bugetul propus, adica cheltuieli cu 26% mai mari) nu este o solutie pentru a depasi situatia financiara grava in care se afla Bucuresti", mai arata comunicatul de presa postat pe pagina de Facebook a organizatiei.