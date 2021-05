Bulai vrea competenti la Televiziunea Romana si Radioul Public: "As dori ca toti partenerii de coalitie sa propuna oameni cu un mandat reformator"

"Mi-as dori ca toti partenerii de coalitie sa propuna oameni cu un bagaj corect de experienta profesionala in aceste functii si sa aiba un mandat reformator, atat pentru radioul public, cat si pentru TVR, un mandat care sa aduca aer proaspat si care sa faca aceste institutii relevante pe piata media din Romania si sa respecte legea, in sensul unei informari corecte si al unei prezente active in spatiul public, ceea ce nu se intampla acum.In momentul de fata, si radioul public, si Televiziunea publica sunt ecouri ale altor redactii care genereaza stiri, nicidecum nu creeaza stiri de prima mana care mai departe sunt citate de catre alte redactii de presa. Lucrul acesta trebuie sa se intample, daca vrem sa avem o schimbare in aceste institutii. Alternativa la aceste miscari este o miscare foarte radicala, si anume desfiintarea TVR-ului. Pur si simplu, daca nu creeaza stiri relevante, daca nu-si justifica aceasta activitate si o investitie uriasa, atunci trebuie sa ne punem semne serioase de intrebare daca isi mai justifica existenta. (...) Este o opinie personala, mi-am asumat-o, am mai spus-o", a precizat Bulai pentru RFI Romania.In opinia acestuia, Liviu Popescu, numit marti in functia de director general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune, este un "profesionist, un om care s-a format in radio" si care "va reforma bine institutia si o va face relevanta". Pe de alta parte, in ce priveste numirea Ramonei Saseanu in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Bulai a declarat ca nu doreste sa faca aprecieri, fiind vorba despre optiunea partenerilor de coalitie, chiar daca USR PLUS a propus o schimbare."Sunt sigur ca ar trebui sa o califice ceva, dar la aceasta intrebare ar trebui sa raspunda politicienii care au propus-o si care au tinut mortis ca dumneaei sa ocupe aceasta functie. De aceea imi permit sa nu am niciun comentariu, pentru ca este o asumare colaterala si este un rezultat al unei discutii unde noi am spus ca avem anumite semne de intrebare si anumite critici, care nu au fost ascultate si nu s-a mai putut face nicio negociere sau miscare. De aceea iau act de aceasta decizie si mergem mai departe.Ce trebuie sa faca cei doi sefi, al Radioului Public si al TVR, in momentul de fata este sa regandeasca institutiile, sa asigure un interimat bun, corect, pana la o conducere plina, sa reconstruiasca pe cat se poate de mult aceste doua institutii si sa nu inceapa o vanatoare de pesedisti. Ideea ca vin ai nostri, pleaca ai vostri si unii ii dau afara pe altii si fac un razboi intern, negasind o cale de reconciliere intre angajati, jurnalisti, staff tehnic, nu este solutia pentru viitorul Radioului Public si al Televiziunii. De aceea nu pot sa comentez propunerea pentru TVR, pentru ca nu ne apartine", a declarat Iulian Bulai.