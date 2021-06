Membrii PSD se lauda ca au parcurs 12.000 de kilometri intr-o zi cu biciclete, trotinete sau masini electrice

"Campania se desfasoara in peste 700 de localitati din Romania si se doreste a fi un semnal ferm ca Partidul Social Democrat este adeptul mediului curat, economiei verzi si combaterii poluarii care afecteaza viata si sanatatea romanilor. Harta actiunii << Adevarata Vineri Verde >> arata nu doar anvergura mobilizarii PSD, peste 5.000 de membri si simpatizanti social-democrati renuntand la masina in favoarea mijloacelor de deplasare ecologice dar, in acelasi timp, demonstreaza ca romanii isi doresc intr-adevar o tara curata, in care sa se respire si sa se traiasca sanatos", a transmis PSD, intr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, pe baza estimarilor facute prin intermediul platformelor de specialitate, in cadrul acestei actiuni au fost salvate pana in acest moment aproape 3 tone de emisii de CO2."Viziunea PSD este aceea a unei Romanii care are grija de mediul inconjurator, de padurile sale si care asigura resurse si gaseste solutii pentru curatenia localitatilor, dar si pentru transformarea economiei si reducerea poluarii", a declarat liderul PSD Marcel Ciolacu, potrivit sursei mentionate. Actiunea va continua pe toata durata zilei de vineri.