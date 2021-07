Razboi in coalitia "oamenilor noi" la Bacau. Cum s-a ajuns ca primarul USR sa-l vrea "remaniat" pe viceprimarul PLUS

Sondajul discordiei

Ce spun primarul si viceprimarul

Schimbarea viceprimarului se face cu 2/3 din numarul consilierilor

Satul sa i se puna piedici la orice initiativa propusa Consiliului Local, primarul Viziteu ar parea dispus la o negociere pentru a-si asigura o majoritate cu care sa se apuce de treaba.Consiliul local este compus din 11 alesi de la USR PLUS PNL si PMP, care ar reprezenta "coalitia puterii", dar in realitate majoritar in Consiliul Local este grupul format din cei 12 consilieri PSD, PPU-SL, Pro Romania, PER si un independent, grup care il tine in sah pe edil la fiecare sedinta.Potrivit surselor politice din partidul primarului, edilul s-ar fi inteles cu cei de la Pro Romania sa vina alaturi de el, insa cum negocierile sunt pe functii oamenii lui Victor Ponta au spus ca isi doresc un post de viceprimar.Din acest motiv, Viziteu pare dispus sa-l sacrifice pe viceprimarul Cristian Ghinghes , care provine din PLUS si cu care nu se afla in cele mai cordiale relatii. Celalalt viceprimar apartine PNL si primarul nu se poate atinge de functia rezervata partenerilor sai de coalitie.Planul pentru debarcarea viceprimarului Ghinghes a devenit si mai evident dupa ce pe retelele de socializare a fost lansat un sondaj, in care unul dintre apropiatii edilului, Cezar Cristian Fanaru, membru in Biroul Local al USR PLUS, sub pretextul cautarii unor solutii pentru deblocarea bugetului sugereaza in doua din cele cinci intrebari inlocuirea viceprimarului."Opozitia, foarte unita, boicoteza, blocheaza, saboteaza mai toate proiectele Primariei, dar cel mai important si cel mai grav, blocheaza bugetul, organigrama si implicit atragerea de fonduri UE.Bugetul a suferit modificari majore si se afla prin instante.In sprijinul formarii unei majoritati ar veni PRO ROMANIA, PER sau Independentul Chirilescu dar cu o singura conditie. Cedarea scaunului de viceprimar ocupat de Cristi Ghinghes ( USRPLUS ) Viceprimarul USRPLUS Cristi Ghinghes (fost PLUS) NU doreste sa cedeze scaunul, mentionand ca vrea corectitudine si sa faca treaba pentru Bacau. Desigur, are tot dreptul sa nu demisioneze", se arata in mesajul care sustine sondajul, continuarea fiind si mai concludenta."Cum facem?1) Ii retragem sprijinul viceprimarului USRPLUS si aducem la putere PRO RO ori PER ori Independentul?2) Incercam sa dizolvam Consiliul Local prin refetendum sperand ca putem obtine apoi o majoritate?3) Stam asa si asteptam pana ce bugetul isi va finaliza cursul prin instante (nu se stie daca in final va ramane cum vrea CL sau cum vrea Primaria)4) Il presam pe Viceprimarul USRPLUS Cristi Ghinghes sa isi dea demisia? (Incluzand decizia BL)5) Alta varianta. Expuneti", este postarea asumata de Cezar Cristian Fanaru.Postarea a creat valva in interiorul USR PLUS, iar initiatorul ei a decis dupa cateva ore sa o stearga, considerand probabil ca ea si-a atins scopul.Primarul Lucian Stanciu Viziteu neaga faptul ca s-ar afla in spatele mesajului, insa recunoaste ca isi doreste o majoritate cu care sa depaseasca criza actuala."Inca de la inceputul mandatului am inceput pasii necesari pentru solutionarea marilor probleme istorice ale municipiului Bacau: reteaua de apa potabila, sistemul de transport public, halda de fosfogips, Stadionul, Spitalul Municipal etc. Pentru a putea realiza aceste proiecte benefice bacauanilor este nevoie de o majoritate favorabila in Consiliul local. Obtinerea acestei majoritati este un demers normal si este o preocupare pentru toti partenerii de coalitie care analizeaza toate posibilitatile", potrivit lui Lucian Stanciu Viziteu.Acesta a evitat un raspuns direct legat de indepartarea viceprimarului PLUS. In schimb, Cristian Ghinghes recunoaste faptul ca se unelteste pe la spatele sau in sensul acesta, dar ca nu se va lasa plecat prea usor."Deja nu mai este un secret ca sunt unii care ma vor plecat de la primarie. Deja stie jumatate de oras. Cauza? Le incurc combinatiile si stau in calea grupurilor de interese care ii finanteaza sau papuseaza.Ce nu inteleg acestia e faptul ca eu doar vreau sa fiu lasat sa imi fac treaba pentru care m-am implicat, am candidat si ocup vremelnic o functie in administratia locala: aducerea orasului pe linia de plutire si apoi dezvoltarea lui. Ca altii au alte planuri, e problema lor...Nu tin de functie pentru ca pana la urma sunt atatea de facut in viata, dar nici nu voi capitula in fata unor baieti pe care ii doare la 14 metri de interesul public. Voi continua sa lupt cu absolut toate mijloacele si cu toata energia de care dispun pentru idealul meu si, sper eu, al celor care mi-au fost alaturi pana acum: ca in acest oras se poate trai mult mai bine, cu legea in mana si cu un simt comunitar puternic", a precizat Cristian Ghinghes.Potrivit legii, schimbarea unui viceprimar se face cu doua treimi din voturile consilierilor si nu cu majoritate simpla, cum a fost la numire.Prin urmare, pentru debarcarea viceprimarului este nevoie de 16 voturi, lucru care nu este imposibil avand in vedere ca Pro Romania are patru consilieri locali, la care s-ar putea ralia chiar si cei din grupul PSD.Mi exista si varianta retragerii sprijinului politic pentru viceprimarul Ghinghes, dar aceasta este o actiune care ar putea fi de durata.