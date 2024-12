Cel mai mare cadou pentru PSD. Opozitia perfecta

Parafrazand o vorba celebra, ca sa tina puterea decenii, PSD nu are nevoie nici de guvernare competenta, nici de proiecte, nici de candidati solizi. Ii e suficienta aceasta Opozitie care pare sa-si dea silinta sa fie fie cat mai dezamagitoare si mai indezirabila.

Asa s-a intamplat si in 2016, cand PSD nu a luat un numar de voturi foarte diferit de cel obisnuit, dar ele au dat un procent urias pentru ca electoratul Opozitiei nu a avut ce vota.

Iar zilele acestea sunt o mostra ca mare lucru n-au inteles. In primul rand, PNL, care pare a crede ca scaderea PSD in sondaje i se datoreaza. In niciun caz. PSD este erodat de sine insusi si de Victor Ponta, pentru ca daca insumam procentele PSD si ale Pro Romania, ne ducem exact la nivelul electoratului dur al partidului, acum divizat.

Nu e de mirare ca intr-un recent sondaj de opinie IMAS, Victor Ponta este perceput ca lider al Opozitiei, cu un procent dublu fata de Ludovic Orban.

PSD a pierdut intr-adevar ceea ce acumulase deasupra acestui nucleu dur, dar o pierdere de care PNL nu a beneficiat decat in mica masura. Veti spune ca nici nu ar fi fost normal sa beneficieze, pentru ca PNL ar trebui sa fie interesat mai mult de zona de nehotarati, un bazin urias mai degraba de dreapta.

Ei bine, va spun din discutii cu multi lideri liberali, PNL suspina dupa electoratul disciplinat, implicat, al PSD, nu dupa nehotaratii capriciosi si pretentiosi pe care trebuie sa muncesti ca sa-i captezi si apoi sa muncesti si ca sa-i pastrezi.

Dar dezamagitii de PSD nu vor PNL, prefera ALDE sau Pro Romania. Asa ca PNL, mandru de el nevoie mare, balteste in zona 20-25%. De ce au aratat-o si la acesta motiune, pe care ei o ucid in fasa in hohotele de ras justificate ale adversarilor.

Dupa ce te scremi saptamani de zile sa emiti o motiune, in marea zi a depunerii nu faci din asta un spectacol, ci o parodie. Cei mai importanti lideri pleaca pe coclauri si trimit la inaintare linia a doua a partidului, dupa care inunzi piata cu declaratii cu jumatate de gura care transmit dincolo de cuvinte ca in primul rand tu nu crezi in sansele demersului. Daca nu crezi, de ce il mai faci? Ca sa ii oferi lui Dragnea o demonstratie de forta?

Dl Orban spune ca domnia sa va fi candidatul pentru premier. Este declaratia perfecta pentru a-i aduna pe pesedisti in jurul lui Dragnea si al lui Dancila, pentru a nu risca pierderea guvernarii, ceea ce nici "pucistii" nu vor. Cand ar fi trebuit sa se duca cu varianta de premier la Cotroceni, nu s-au dus, cand ar fi trebuit sa dea toate semnalele ca nu vor decat sa scape de Dragnea si Dancila, i-a gasit asumarea guvernarii.

PNL insusi transmite un mesaj de aflare in treaba care, fara suparare, mai ca si-a cerut replica ironica a UDMR. Nu poti sa te duci la motiune fara niciun plan, fara sa proiectezi vreo strategie, care nu trebuie sa fie preluarea guvernarii.

In ceea ce priveste USR, eu nu critic intalnirea cu Viorica Dancila si Tudorel Toader. Ea, in sine, mi se pare o miscare inteligenta pe doua planuri.

Pe de-o parte, e bine sa palpezi intr-o intalnire directa situatia, mizand probabil pe faptul ca dna Dancila "se va scapa" verbal sau non verbal. O discutie in care sa iti expui punctul de vedere si sa "citesti" adversarul nu are cum sa faca rau.

Dar asta trebuie bine explicat. Pentru ca neexplicata, poza aceea bine exploatata de PSD cu reprezentantii USR aliniati cu Viorica Dancila si Tudorel Toader a fost contrarianta si s-a lasat cu fluieraturi in randul electoratului USR cel mai radical in raport cu PSD.

Si daca ar fi fost bine explicata, aceasta miscare ar fi folosit, pe de alta parte, USR pentru a puncta ca nu este doar partidul cu boxele, pancarte si cu live-urile pe Facebook, ci a intrat in liga negocierilor, strategiilor, miscarilor surpinzatoare si pragmatice politic. De ce nu ar fi exploatat si USR faptul ca Viorica Dancila s-a intalnit cu ei, ceea ce avand in vedere pozitiile useristilor poate fi, la o adica, si un capat de tradare?

Dar cum nimic nu a fost solid explicat, intalnirea a uimit si enervat electoratul USR si a dat ocazia propagandei PSD sa proiecteze o mare victorie pentru Viorica Dancila.

In al doilea rand, dincolo de aceste argumente, ziua in care depui motiunea de cenzura era cea mai proasta alegere posibila pentru o intalnire cu premierul pe care vrei sa-l dai jos. Daca esti convins ca vei reusi, nu ai niciun motiv sa mai vorbesti cu el. Daca te duci, inseamna ca nici tu nu crezi in motiune si, la fel ca PNL, te afli in treaba, ceea ce nu era stilul USR pana acum, pentru ca pe ansamblu USR se misca incomparabil mai bine, mai inteligent si mai coerent decat PNL. Greseli ca acestea pot costa insa foarte mult.

Daca Opozitia nu va reusi sa se profesionalizeze, oricate prostii va face PSD, oricat va enerva, puterea tot nu o va pierde, pentru ca nu va avea cine sa o ia.

