Mihai Chirica ii considera eroi pe consilierii care au votat bugetul. "Consilierii USR PLUS cu care am discutat au spus ca li s-a interzis politic sa voteze proiectul"

"Am reusit sa trecem bugetul cu o majoritate construita prin ratiune. Eroii orasului sunt consilierii care au aprobat bugetul", a afirmat edilul Mihai Chirica El a multumit sindicatelor din institutiile aflate in subordinea Primariei pentru ca au inteles situatia dificila, in conditiile in care era incerta varianta acordarii salariilor.Chirica a spus ca nu are resentimente fata de consilierii locali care nu au votat proiectul de buget.Edilul a precizat ca politica se face pe principii si a acuzat ca unii parlamentarii USR PLUS au incercat sa schimbe "gandirea rationala" a unora dintre consilierii acestui partid "Am discutat cu consilierii USR PLUS. Au spus ca li se interzice politic sa voteze altfel. Cezar Baciu (singurul reprezentant USR PLUS care a votat bugetul - n.r.) a inteles rolul consilierului. El este un slujitor credincios al comunitatii", a afirmat Mihai Chirica.Bugetul municipiului Iasi a fost adoptat, miercuri, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local, dupa ce un reprezentant USR PLUS a votat in favoarea proiectului, alaturi de consilierii PNL si PMP, asigurandu-se astfel majoritatea necesara. Votul consilierului USR PLUS Cezar Baciu a fost decisiv pentru trecerea proiectului de buget local, PNL si PMP avand impreuna doar 13 voturi, cu unul mai putin decat reprezinta majoritatea simpla in consiliu.Baciu a precizat ca decizia sa de a vota altfel decat a decis partidul este in conformitate cu juramantul pe care l-a depus in momentul validarii sale in functia de consilier Consilierii PSD au parasit sala in momentul votului, iar ceilalti doi consilieri USR PLUS prezenti la intrunire s-au abtinut de la vot. Sase consilieri USR PLUS nu au venit la sedinta extraordinara de consiliu.Aceasta a fost cea de-a treia sedinta de consiliu in care s-a discutat proiectul de buget, la precedentele intruniri proiectul fiind respins.