Marcel Ciolacu spune ca datorita PSD s-a prezentat in Parlament Planul National de Redresare si Rezilienta

"Ceea ce s-a intamplat astazi in Parlament este evident ca PSD a folosit toate parghiile pentru a se veni in Parlament si nu neaparat pentru clasa politica, cat si pentru romani, sa fie prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta. Am si intrebat, in discursul meu atat grupu PNL , cat si grupul USR si UDMR , inclusiv pe domnul Orban, am intrebat, dumneavoastra ati citit acest Plan, exista acest Plan? Fiindca ce a venit premierul sa prezinte era ca vom face, vom drege", a declarat Marcel Ciolacu la TVR1.Liderul PSD a declarat ca se astepta sa fie prezentata o centralizare, o harta sau o viziune pentru PNRR."Ma asteptam sa vina cu un plan, sa il prezinte. Am vrut sa vina sa prezinte o harta, care este viziunea. Nu are nimeni o centralizare in acest moment, ce bani merg la imprumuturi, ce bani merg la granturi, ce investitii prindem pe 2021 - 2027. (...) In cinci luni, domnul Ghinea, sub obladuirea primului ministru, Citu au tras de la inceputul anului, 227 milioane. Aici vorbim de dezvoltare si coeziune, nu numai agricultura. ce anume din PNRR merge catre IMM si capitalul romanesc? Am intrat in anumite detalii, dar mi s-a spus ca nu este finalizat. Mai avem doua zile si trebuie sa il depunem, nu te duci cu el ca la posta si iti da numar de inregistrare. Se depune electronic, devine public, cum s-a intamplat in toate statele. Avem in acest moment o ocazie unica de a redresa economia in Romania si acesti bani sa aduca un bine in viata romanilor sau avem ocazia de a deveni ultimul stat care depunem acest Plan, sa nu fie conform", a declarat Ciolacu.Marcel Ciolacu s-a referit si la ministrul Agriculturii, Adrian Oros care ar fi prezentat planuri invechite."Aud explicatii cu irigatii. E innaceptabil sa te duci cu planuri de pe cremea lui Ceausescu. Vom scoate toate aceste documente de la Comisie fiindca Comisia e transparenta in comparatie cu transparentii de acum un an de zile cand candidau, iar acum totul e secret. Ce mai cauta domnul Oros in Guvernul Romaniei? Ti-ai batut joc de agricultura romaneasca. Noi puteam sa luam pana la 4 miliarde de euro pentru agricultura", a declarat Ciolacu.Presedintele PSD a atras atentia ca odata cu PNRR, datoria Romaniei va creste. "Daca mai luam 15 miliarde imprumut pentru PNRR, ajungem la o datorie publica de 55 la suta. Exista legi in Romania, Legea 59 care spune ca daca ai ajuns a un grad de indatorare de 55 la suta, primul ministru trebuie sa faca public un raport cum va scadea aceasta datorie si automat se ingheata salariile si pensiile. Nu mai bine cauti solutii sa nu ajungi la un asemenea grad de indatorare ca sa nu fi nevoit sa ingheti? Suntem singura tara care am venit cu un plan in fata comisarilor ca in fata romanilor nu am venit ca il tinem pitit, ai venit cu un plan de austeritate. Toata Europa a stimulat veniturile ca sa poata exista cerere, sa se reporneasca economia. Noi facem aceeasi greseala ca pe timpul CDR-ului. Aceeasi tampenie, inghetam totul, normal ca lumea se limiteaza, toate s-au scumpit, este evident", a declarat Ciolacu.