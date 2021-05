Marcel Ciolacu declara ca viitorul candidat PSD la prezidentiale nu trebuie sa fie in mod obligatoriu membru al partidului

"Am discutat cu colegii mei si acest lucru, ca este posibil ca anumiti oameni din afara partidului, dar personalitati, totusi, recunoscute, sa poata sa intre in aceasta competitie interna a PSD. E sistemul american si cred ca acest lucru va duce ca in 2024 PSD sa castige toate alegerile", a precizat Ciolacu, pentru Antena 3.Intrebat daca a avut vreo discutie cu Mircea Geoana privind o candidatura din partea PSD la presedintie, dupa incheierea mandatului de secretar general adjunct al NATO, Ciolacu a negat acest lucru."Am avut mai multe discutii cu domnul Mircea Geoana. Ne cunoastem de foarte mult timp, fiindca sunt in partid de la infiintarea partidului Am avut si discutii institutionale, ca presedinte de partid, si domnul Mircea Geoana, ca secretar general adjunct NATO. Nu am avut niciodata cu domnul Mircea Geoana vreo discutie de vreo candidatura la prezidentiale", a spus el.Liderul PSD a aratat ca viitorul candidat va fi stabilit in urma alegerilor interne."Toti presedintii PSD dinaintea mea au avut o anumita abordare care nu a functionat sau nu a dus spre ce se astepta partidul. Eu am zis ca voi schimba aceasta abordare. In primul si primul rand, presedintele partidului nu mai este automat si candidatul la prezidentiale. Ati vazut, domnul Orban continua in vechea logica. (...) Eu nu mai vreau acest lucru: nu a functionat in ceea ce priveste candidatii din partea PSD. Mai multe motive - explicau si sociologii. M-am uitat si pe cifre. Atunci, vom declansa niste alegeri interne pentru toti care doresc sa se inscrie in aceasta competitie. Vom face modificarile la statut cu sase-opt luni inainte. Oricum vor fi alegeri in fiecare organizatie a PSD", a spus el.