Primarul Sectorului 6, dupa ce a verificat lucrari facute pe mandatul fostului edil: "M-am umplut de nervi. E rusinos" FOTO

"In seara asta mi-am luat trotineta si am mers pe Bd. Iuliu Maniu sa vad cum se prezinta lucrarile facute pe finalul mandatului de fosta administratie, lucrari deja receptionate si platite. M-am umplut de nervi! Astfel de lucrari ar trebui sa dureze 20-30 de ani sau mai mult. E jenant! E rusinos, noi avem garantie 2 ani pe ele si va trebui sa cerem deja reparatii, in contul garantiei. Valurite, deja pline de crapaturi, lucrari proaste pe bani multi", acebook, Ciprian Ciucu Acesta afirma ca "peste doi ani vor arata la fel cum arata asfaltul pus de comunisti acum 40 de ani si va trebui sa le facen iar"."Urasc risipa asta!! Sunt atatea de facut iar eu, in loc sa merg inainte cu investitii serioase trebui sa repar lucrarile proste, facute in graba su scumpe ale fostei administratii", a mai afirmat primarul.Acesta precizeaza ca "nu e OK" nici faptul ca trebuie sa se autosesizeze, intrucat "capacitatea de autosesizare a institutiilior din subordine este inca slaba".