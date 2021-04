Citu, despre autosuspendarea lui Chirica si Alexe de la conducerea PNL Iasi: Sunt decizii corecte pe care le-au luat, desi usor tardive

"Inca nu am avut discutii. Sunt decizii corecte pe care le-au luat, desi usor tardive", a afirmat Florin Citu , intrebat la finalul sedintei de miercuri a Guvernului daca a vorbit cu Chirica si Alexe.In statutul PNL nu este scris nimic cu privire la autosuspendarea dintr-o functie de conducere in partid, in cazul in care este inceputa urmarirea penala. Presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe a anuntat ca se autosuspenda din functia de presedinte al organizatiei judetene PNL Iasi, iar primarul Iasiului Mihai Chirica a spus ca se autosuspenda din pozitia de presedinte al organizatiei municipale PNL Iasi, in contextul problemelor in justitie.