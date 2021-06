Alianta PNL-USR PLUS de la Ramnicu Valcea e in moarte clinica. Cum a bagat primarul vrajba intre cei doi secunzi din consiliul local

Imprumut cu voturile USR PLUS

Alianta, majoritara in Consiliul Local, cu 12 alesi din totalul de 23, si-a pus in noiembrie anul trecut doi viceprimari, unul in persoana liberalului Virgil Pirvulescu, celalat de la USR PLUS, Andrei Gheorghiu, care este si presedintele organizatiei judetene a partidului.Alegerea lor nu a fost una cu scandal, deloc pe placul aliantei PER PSD , care l-a sustinut pe primarul Gutau in alegeri, hotararea fiind ulterior atacata in instanta.S-a intamplat insa ca in aceasta perioada alesii USR-PLUS din Consiliul Local sa schimbe macazul si sa se apropie de tabara primarului, spre supararea colegilor liberali.In ultima jumatate de an au fost mai multe suparari intre cele doua tabere din alianta, dar cea a umplut paharul a fost ultima sedinta a consiliului local, cand se spune ca s-au separat apele definitiv.In ultima zi a lunii mai, primarul Gutau a reusit sa se impuna prin aprobarea unui proiect privind contractarea unui imprumut de 30 de milioane de lei, amplu criticat de liberali, pe motiv ca banii nu sunt pentru dezvoltare, ci pentru cheltuieli de functionare din primarie.Pentru proiectul primarului au votat insa reprezentantii USR PLUS. Drept multumire, primarul i-a dat viceprimarului USR un birou pe acelasi palier cu el, dar si atributii in plus, de care ii lipsise pana atunci pe amandoi viceprimarii.Intre timp instanta a decis ca hotararea privind alegerea in functii a celor doi viceprimari din "Alianta pentru Ramnic" este legala, fapt pentru care acestia isi vor continua activitatea in functii, dar cu viceprimarul liberal pe post de decor. Virgil Pirvulescu este extrem de dezamagit de alegerea colegului cu care isi facuse atatea planuri.Din pacate, Alianta pentru Ramnic, formata din consilierii locali PNL si USR PLUS nu mai functioneaza. Fostii nostri colegi de la USR PLUS au decis sa voteze impotriva dezvoltarii orasului si s-au aliat cu consilierii PER si PSD si implicit cu primarul. Dupa o campanie electorala in care Andrei Gheorghiu a declarat ca va lupta impotriva abuzurilor din primarie, iata ca aacesta, impreuna cu colegii sai de partid , a decis sa se alature acestor abuzuri. Practic, acesta si-a vazut doar propriul interes. A stat alaturi de noi, consilierii locali PNL, prefacandu-se ca doreste sa contribuie la dezvoltarea orasului, doar pentru a deveni viceprimar. Acum, vazandu-se cu "sacii in caruta", acesta a aratat de fapt pe cine sustine si ce vrea sa faca pentru oras. Recunosc, sunt dezamagit de acest joc politic penibil, insa nu ma opresc aici, se arata intr-un mesaj al viceprimarului liberal.De partea cealalta, viceprimarul userist minimalizeaza problema, considerand doar ca a fost un vot pentru dezvoltarea orasului."N-as putea spune ca s-a rupt. Este un vot al consilierilor locali USR - PLUS pentru anumite proiecte in ideea de dezvoltare a orasului. Vom vota intotdeauna astfel de proiecte favorabil. Asta nu inseamna ca suntem impotriva aliantei sau a proiectelor asumate in cadrul aliantei cu PNL. Cred ca ar trebui sa vorbim mai degraba de deciziile birourilor conducerilor celor doua partide", a precizat Andrei Gheorghiu.Surse din randul celor doua partide care sustin ca oficializarea rupturi se va face curand, singurii care mai pot sa-i impace pe cei doi lideri politici locali fiind sefii de la Bucuresti.