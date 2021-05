Cristian Ghinea, reactie cu cifre dupa ce a fost numit "ministrul zero" de catre PSD

"Cei de la PSD fie incearca sa faca glume, fie nu au simtul ridicolului. Alaltaieri, PSD ma soma sa acord 10% din PNRR pentru educatie dupa ce acordasem deja 12%. Azi, PSD spune ca nu au intrat deloc bani europeni in tara, in 2021. Acest tabel arata adevarul faptic. Sunt date publice, pare ca printre "specialistii" de la PSD nu se gaseste nimeni care sa stie sa citeasca un Excel", a scris, vineri, pe Facebook , Cristian Ghinea, alaturi de o situatie a fndurilor rambursate de Comisia Europeana Romaniei.Ministrul afirma ca, "daca PSD se refera la Exercitiul financiar 2021 - 2027, sigur e un banc de la Radio Erevan"."Banii nu s-au luat pentru ca inca nu se dau. Regulamentele europene nu au fost aprobate, nicio tara din UE nu a finalizat Programele Operationale. Domnule Ciolacu, fac din nou apel la un dialog de substanta daca vreti sa vorbim de fonduri europene", a mai scris Ghinea.Reprezentantii PSD sustin ca Romania are "0 euro pe 2021 de la Comisia Europeana", afirmand ca ministrul "Zero" Ghinea "a fost asa de preocupat sa repare esecul PNRR ca a uitat de fondurile europene obisnuite".