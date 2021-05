Dan Barna, explicatii pe Facebook despre dosarul trimis la DNA: "DLAF sugereaza ca am incasat nejustificat 280 de lei"

"DLAF considera ca am realizat trei formulare in plus in cadrul activitatii de recrutare de beneficiari intr-unul dintre proiecte, sugerand ca as fi incasat nejustificat o suma de 280 de lei (56 lei x 5 ore). E o acuzatie pe care o resping cu fermitate.", scrie Barna. Nu doar ca este neverosimila interpretarea, dar DLAF insusi constata ca activitatea de recrutare a existat - adica am cautat acei oameni, i-am identificat, am verificat documentele lor (indeplineau conditiile pentru proiect) si am alocat un interval de raportare corespunzator activitatilor desfasurate pentru fiecare dintre ei", mai scrie vicepremierul.Doua dintre proiectele POSDRU in care a fost beneficiar Consiliul Judetean Alba, "SES-am deschide-te" si "Punti comunitare", au ajuns in atentia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).In aceste proiecte a fost expert si vicepremierul Dan Barna , care a oferit consultanta CJ Alba prin intermediul unui firme din Sibiu la care a fost asociat.Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru lupta antifrauda, in legatura cu patru persoane implicate in aceste proiecte exista suspiciuni cu privire la "posibila savarsire a unor fapte de natura penala".