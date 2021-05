Dan Barna, la finala Cupei Romaniei la fotbal: "Cu cat mai mult ne vom vaccina, cu atat mai repede vom avea stadioane pline"

"Finala Cupei Romaniei- revin spectatorii pe stadion. Cu cat mai mult ne vom vaccina, cu atat mai repede vom avea stadioane pline de spectatori si cred ca acesta e mesajul cel mai important. Doream, ca fiecare iubitor de sport sau de evenimente culturale, sa ajungem cat mai repede in situatia in care sa putem organiza astfel de evenimente. Faptul ca un numar important de romani au decis sa se vaccineze a facut posibil sa avem la nivelul Guvernului discutiile si deciziile acestea intermediare, pot sa le spun, prin care, iata, un anumit numar de spectatori la stadion sau la evenimente culturale pot deja sa mearga si, cu cat mai multi romani se vor vaccina si procentul national va creste, cu atat mai multi spectatori la evenimente, la concerte, la diverse evenimente culturale si sportive vor putea sa aiba acces. In masura in care cifrele se vor imbunatati si numarul celor vaccinati va continua sa creasca, vom putea sa vorbim de procente mai mari de spectatori pe stadioane sau la alte evenimente culturale sau la concerte", a spus Barna la intrarea pe stadionul "Ilie Oana".Acesta s-a declarat fanul miscarii, in general, aratand ca isi doreste ca meciul de finala de Cupa sa fie castigat de Universitatea Craiova "Am venit cu bucurie la acest meci de finala de Cupa pentru ca stadionul de aici, 'Ilie Oana', ascunde o coincidenta foarte simpatica. Ilie Oana este fotbalistul care a jucat la Soimii Sibiu, echipa unde, cand eram in Sibiu, in scoala si liceu, mergeam cu speranta la vremea aia, si la Petrolul Ploiesti . Adica e cumva o legatura interesanta intre Sibiu si Ploiesti prin numele purtat de stadion. (...) (Sunt- n.r.) fanul miscarii, in general. Astazi sper sa castige Craiova", a mai spus Dan Barna