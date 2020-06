De ce au partidele procentele de la prezidentiale

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Daca am fi mers, totusi, la urne ca sa ne alegem primarii si consilierii, rezultatele ar fi fost foarte asemanatoare cu cele din turul intai al alegerilor prezidentiale. Cel putin asta spun sondajele: PNL ar fi ocupat primul loc, PSD - al doilea, alianta USR-PLUS s-ar fi aflat pe a treia pozitie, dupa ele venind Pro-Romania, UDMR si PMP.Nu numai ordinea partidelor ar fi fost aceeasi, ci si procentele lor. Cu minime diferente - acoperite de marja de eroare a anchetelor sociologice - am avea optiunile pe care le-au avut candidatii acestor formatiuni in turul intai al scrutinului pentru Cotroceni.Astfel, PNL oscileaza in jur de 35%, PSD are cam un sfert din alegatori, Ciolos si Barna au circa 15 procente, Pro-Romania e pe la 10, iar codasele au fiecare patru-cinci.Cum se explica stagnarea? Prima explicatie este de ordin general: pandemia a suspendat interesul pentru politica. Alte subiecte au fost mult mai importante. In plus, exceptand cateva mici ciondaneli si operatiuni de PR, lunile de criza sanitara au mentinut, pe fond, un consens general referitor la ce se putea face.Partidele n-au fost originale decat in privinta unor detalii. Nu neaparat importante pentru electorat.Al doilea motiv tine de strategia formatiunilor politice. Acestea si-au pastrat partiturile interpretate in toamna trecuta: penelistii mizeaza totul pe Klaus Iohannis, care a profitat de criza pentru a fi chiar mai vizibil decat in campanie; pesedistii traiesc in incertitudinea deschisa de rasturnarea Vioricai Dancila si n-au, de fapt, un lider; membrii USR si PLUS concureaza PSD in critica PNL si imita PNL in critica PSD; Ponta si Tariceanu vorbesc precum Mircea Diaconu in vremea prezidentialelor; udemeristii provoaca dezbateri nationaliste, iar pemepistii folosesc exclusiv vocea lui Traian Basescu.In fine, mai e ceva: incertitudinea calendarului inhiba imaginatia. Cand planul cuplarii scrutinului local cu cel parlamentar a fost pus pe masa, spectacolul politic s-a animat. Era firesc, fiindca asta ar fi fost ceva cu totul nou: in ultimii treizeci de ani, primarii si consilierii au fost alesi primavara, iar parlamentarii - toamna, niciodata simultan. Primii sprijineau alegerea celor din urma.Acum nu mai e clar daca se revine la scenariul stiut sau se va forta un mecanism inedit in constructia reprezentarii.Daca privim sintetic situatia, realizam ca lipsa de idei - adica, la urma urmei, de curaj - tine pe loc partidele.