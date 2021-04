Deputata USR, Cristina Pruna, critici aduse primarului Nicusor Dan pe tema bugetului Capitalei: "Nu putem sa facem noi azi, ceea ce reprosam PSD acum un an"

Deputata este de parare ca Bucurestiul va avea in cele din urma buget local, dar unul realist."Consilierii USR PLUS din CGMB n u au votat proiectul de buget pentru anul in curs, propus de primarul general al Capitalei . Nu este vorba de un gest orientat impotriva cuiva, ci de unul de responsabilitate fata de bucuresteni.Bucurestiul nu intra intr-o situatie de criza, dimpotriva, speram ca in forma finala bugetul va evita aparitia unor situatii de criza. In ultimii ani, din opozitie , atat noi, cat si Nicusor Dan , am criticat tehnica "umflarii" artificiale a veniturilor preconizate la bugetul local, practicata la acel moment de catre administratia Firea. Nu putem sa facem noi azi, ceea ce reprosam PSD acum un an. Am promis schimbarea, nu continuarea modului de guvernare locala al PSD", a comentat Cristina Pruna.Ea sustine ca o proiectie nerealista a veniturilor inseamna la final o lipsa de resursa pentru cheltuielile primariei."Nu putem sa riscam sa dam din colt in colt peste cateva luni, intrebandu-ne cum acoperim cheltuielile prevazute spre exemplu pentru spitale. Este esential ca bugetul sa fie asezat de la bun inceput pe baze realiste, care sa asigure un echilibru al veniturilor si cheltuielilor. Am incredere ca un astfel de buget va fi agreat, in perioada imediat urmatoare, printr-un dialog deschis si onest intre consilierii USR PLUS, cei ai PNL si primarul Nicusor Dan. Interesul bucurestenilor trebuie sa primeze", se arata intr-o postare pe Facebook a Cristinei Pruna.