DIICOT claseaza partea din dosarul Romgaz care il viza pe fostul ministru Varujan Vosganian

Decizia vine dupa ce, in 2013 si 2015, Parlamentul a respins solicitarea procurorilor de incepere a urmaririi penale pe numele lui Vosganian. Dupa respingerea din Parlament, DIICOT a fost nevoit sa continue ancheta in rem pentru a vedea daca sunt probe sau indicii noi, altele decat cele cuprinse in solicitarile trimise in Parlament.Ulterior, in luna martie 2021, DIICOT a decis sa claseze dosarul, pe motiv ca nu au fost gasite probe sau indicii noi care sa-l incrimineze pe Vosganian.Cealalta parte a dosarului Romgaz, in care au fost pusi sub acuzare omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru Adriean Videanu , a fost trimis spre judecata la Inalta Curte de Casatie si Justitie in anul 2017, unde a stat aproape trei ani in faza de camera preliminara.In referatul trimis in Parlament, DIICOT sustinea ca, in perioada decembrie 2006 - decembrie 2008, Varujan Vosganian si, in perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, Adriean Videanu, in calitate de ministri , au aprobat, semnat si sustinut in Guvern 6 Ordine, respectiv trei Memorandumuri in scopul sprijinirii intereselor financiare ale grupului infractional constituit de catre omul de afaceri Ioan Niculae si au utilizat SNGN Romgaz SA (unitate nationala de interes strategic) in interesul privat al SC Interagro SA, acordand discounturi comerciale substantiale la livrarea de gaze naturale catre aceasta companie, peste plafoanele practicate de Romgaz SA, precum si gaze naturale exclusiv din productia interna, cu nerespectarea dispozitiilor legale si in conditiile in care Interagro SA inregistra debite istorice la plata gazelor consumate.DIICOT mai spunea ca demersurile ministrilor Varujan Vosganian si Adriean Videanu s-au realizat in conditiile in care Interagro SA inregistra o datorie reprezentand aproximativ 70% din bugetul anual al societatii nationale, fiind grav afectate principalele activitati ale Romgaz SA, societatea nationala fiind transformata practic intr-un furnizor al unui client privat privilegiat si fiind pus in pericol sistemul energetic national pe segmentul gazelor naturale.Procurorii aratau ca prin activitatea ministrilor Vosganian si Videanu, respectiv prin vanzarea preferentiala catre Interagro a unor cantitati masive de gaze naturale, aceasta societate a fost plasata intr-o veritabila pozitie de monopol pe piata gazelor naturale.Mai mult, Romgaz si Ministerul Economiei, fiind entitati ale statului cu atributii in domeniul energetic, prin folosirea Romgaz in favoarea Interagro, contrar scopului pentru care Romgaz a fost infiintata, s-au creat riscuri semnificative in planul securitatii energetice a Romaniei.Conform DIICOT, Romgaz a livrat in aceasta maniera catre Interagro gaze naturale din productia proprie in valoare de aproximativ 1.500.000.000 lei, respectiv 500 milioane dolari, din care 270 milioane lei (92 milioane dolari) reprezinta valoarea reducerilor comerciale acordate ilegal.Impozitul pe profit datorat bugetului de stat de catre Romgaz aferent veniturilor diminuate cu cuantumul reducerilor comerciale acordate catre Interagro este de aproximativ 43 milioane lei (15 milioane dolari), iar TVA este de aproximativ 54 milioane lei (19 milioane dolari).Valoarea reducerilor comerciale de intreruptibilitate acordate catre Interagro pentru achizitiile de gaze naturale din productia interna a Romgaz reprezinta un procent de circa 51% din totalul de 500 milioane lei, aferent reducerilor comerciale acordate consumatorilor eligibili cu statut de consumatori intreruptibili in perioada februarie 2008 - decembrie 2010, sustin procurorii.