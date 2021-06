Gabriela Firea, dezvaluire socanta: "Liviu Dragnea m-a amenintat cu moartea" VIDEO

Firea a fost intrebata daca a primit amenintari din partea fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Astfel, la intrebarea reporterului daca a fost amenintata de Liviu Dragnea cu moartea, Gabriela Firea , a raspuns: "M-a amenintat!". Alte cateva raspunsuri au fost puse intr-un promo de cateva secunde al emisiunii care va fi difuzata marti seara, de la ora 23.00.Senatoarea a mai raspuns si la alte cateva intrebari: "Va temeti ca veti fi mazilita politic de Marcel Ciolacu ?" Gabriela Firea : "Orice se poate intampla in politica"/ "Este sotul seful dumneavoastra politic?" Gabriela Firea: "Este stapanul inimii mele"/ "V-au pus viata in pericol problemele de sanatate?" Gabriela Firea: "Nici acum nu se stie diagnosticul".Dupa Udrea, Viorica Dancila Cozmin Gusa si Adrian Nastase , la interviurile lui Denise Rifai a mers si Gabriela Firea, acum senator in Parlamentul Romaniei din partea PSD.