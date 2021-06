Premierul Florin Citu, criticat de un fost ministru liberal pentru decizia de a candida la conducerea PNL: "Tineri cu vise nastrusnice"

Sustinator infocat al lui Ludovic Orban , in guvernul caruia a ocupat functia de ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan il compara pe actualul presedinte al PNL cu Angela Merkel , care a avut un mandat lung si a dus Germania la progres."La nivel de tara, noi, Partidul National Liberal, ramanem in continuare cu Ludovic Orban presedinte. Germania a ales pe Merkel multi ani si lucrurile au mers bine. Suta la suta il sustinem pe Ludovic Orban , pentru ca merita acest lucru, pentru toate lucrurile bune pe care le-a realizat in ultimii ani pentru PNL: victorii consecutive in alegeri, realizarea unei coeziuni in interiorul partidului", a spus Ion Stefan.Deputatul nu vede cu ochi buni inscrierea in cursa pentru presedinte al PNL a premierului Florin Citu , pentru motivul ca ar destabiliza pozitia actuala a partidului."Astazi, cativa colegi de-ai nostri, mai tinerei, mai cu vise nastrusnice s-au gandit ca e bine sa avem o batalie. Eu cred ca nu era bine sa avem aceasta batalie. Nu trebuie sa te rotesti din an in an, pentru ca pana vine celalalt in functie, pana capata experienta... A, daca masurile pe care le-ai luat sunt distrugatoare pentru partid , atunci da, se impune o schimbare, dar cand tu aduci in fiecare zi plusvaloare si esti intr-un trend crescut ce rost are sa faci lucrurile astea", a mai mentionat deputatul liberal.De altfel, la sfarsitul saptamanii trecute a avut loc sedinta Colegiului Director Judetean al PNL Vrancea, ocazie cu care partidul si-a reafirmat sprijinul pentru actualul presedinte, Ludovic Orban.Atacul la Citu vine si in contextul in care mai multe proiecte propuse de liberalii din Vrancea sa fie realizate prin PNRR sunt pe care sa esueze. Dintre acestea, amintim de continuarea lucrarilor la Canalul Siret-Baragan sau constructia viitorului spital de urgenta."Facem un apel ferm catre premierul Romaniei, Florin Citu sa aiba in vedere nevoile judetului, asa cum a promis cand a fost in Vrancea.Noul spital judetean din Focsani reprezinta o prioritate maxima pentru Vrancea si pentru toata Moldova, iar promisiunea realizarii acestuia trebuie respectata", se arata intr-un mesaj adresat de conducerea PNL Vrancea premierului Florin Citu, la finele Colegiului Director.