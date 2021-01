VIDEO Cum era pedepsita in Romania comunista "vanzarea preferentiala a carnii". Modul in care militienii si securistii vegheau permanent ca cetatenii sa nu faca specula

Decretele lui Ceausescu pentru rationalizarea consumului de alimente

"Secret de Serviciu" - planul de masuri pentru combaterea sustragerii, dosirii si vanzarii preferentiale

Sa se puna capat sustragerilor, dosirilor si vanzarii preferentiale!

Interzis ca militienii sa beneficieze de "vanzare preferentiala"

Nu se admit "interventii" pentru cei vinovati, indiferent din partea cui vin!

Tovarasii prim-secretari de partid trebuie informati verbal!

Legislatia comunista prevedea pedepse cu inchisoarea pentru "specula"

Batea vantul in galantarele magazinelor. Procurarea de carne presupunea statul la cozi, ore intregi, cu noaptea in cap. Anii '80 au insemnat pentru populatia Republicii Socialiste Romania foame, frig si intuneric in case. Cum Nicolae Ceausescu era obsedat de investitiile industriale megalomanice, dar si de plata datoriei externe, bunurile de larg consum, in special carnea, erau insuficiente.In 19 decembrie 1980, Nicolae Ceausescu promulga decretul care stabilea rationalizarea consumului de de alimente in functie de judet, diferentiate pe categorii de populatie. Vorbim despre "Legea pentru constituirea, repartizarea si folosirea pe judete a resurselor pentru aprovizionarea populatiei". In 1984, se stabileste si ratia de carne anuala, si anume 39 de kilograme.Ceausescu stabilea ratia fiecarui roman: 300 de grame de paine pe zi, 500 de grame de branza pe luna, circa 10 oua pe luna si 500 de grame de carne de porc sau vita pe luna, 1 kg de carne de pasare pe luna, 100 de grame de unt in fiecare luna, 1 kg de zahar, 1 litru de ulei si 1 kg de faina. Cu toate acestea, ratia ramane pe hartie, pentru ca nici macar aceste cantitati nu puteau fi respectate din cauza penuriei de alimente.Intre dosarele CNSAS se afla un document "Secret de Serviciu" care stabilea un plan de masuri "ce trebuie luate pentru prevenirea si contracararea sustragerilor de produse agroalimentare, indeosebi a carnii si produselor din carne, avand in vedere noul sistem de repartizare mai ferm a acestor produse in mod separat pentru fondul pietei, unitatilor de alimentatie publica, localurilor publice, cantinelor-restaurant si alte unitati". Documentul este semnat de adjunctul ministrului, seful Inspectoratului General al Militiei generalul-locotenent Constantin Nuta, la 30 decembrie 1988, ca urmare a dispozitiilor trasate de ministrul de Interne Tudor Postelnicu.Masurile prevedeau "intensificarea masurilor complexe prin actiuni si controale permanente desfasurate de militia economica, cu participarea directa a efectivelor de paza si ordine, circulatie, judiciar si celorlatle formatiuni, pentru a preveni, contracara si pune capat sustragerilor, dosirilor si vanzarilor preferentiale de produse agroalimentare sau scoaterea ilegala a acestora din abatoare, intreprinderi de industrializare a carnii si altor produse alimentare, depozite, magazine si unitati comerciale".Se avea in vedere personalul care lucra in sectoarele de alimentatie si unitatile de desfacere catre populatie din piete, magazine alimentare, restaurante, cantine, sectiile de preparare si desfacere produse din carne din industria aliementara, abatoare, depozite judetene, municipale sau orasenesti.Cum se dezvoltase un adevarat sistem de comert neoficial, "pe sub mana", ministrul de Interne Tudor Postelnicu da ordine ca vanzarea preferentiala sa fie interzisa "din magazine sau alte locuri a produselor agroalimentare sau de alta natura, pentru orice persoana, indiferent de functie si atributii, inclusiv pentru cadrele Ministerului de Interne sau din alte organe de stat. Cei care vor fi stabiliti ca au incalcat aceste prevederi vor fi trasi la raspundere cu toata fermitatea, potrivit legii, atat vanzatorul cat si cumparatorul, indiferent de functie si calitatea ce o are".Mai mult, Postelnicu preciza ca se vor aplica toate rigorile legii si nu se admiteau "interventii" pentru nimeni, si anume "pentru aplicarea ferma a acestor masuri se va actiona potrivit prevederilor legale si nu se va permite niciun fel de interventii, indiferent din partea cui vin". Documentul arata ca masurile aveau caracter "permanent" si se transmiteau nu doar cadrelor din Ministerul de Interne, ci si sefiilor securitatilor judetenei si comandantilor grupurilor de pompieri.Cum structurile Ministerului de Interne si Securitatea erau in stransa legatura cu Partidul Comunist Roman, documentul prevede si ca "seful Inspectoratului si seful Militiei" vor informa "verbal" pe "tovarasii prim-secretari si comitetelor judetene de partid, precum si cu masurile deja luate in acest domeniu de activitate, pe baza ordinelor si dispozitiilor primite ca urmare a sarcinilor trasate de Conducerea superioara".In acest context al penuriei de alimente, in Romania anilor '80 se dezvoltase un intreg sistem de pile si relatii. Acest "comert" paralel era supravegheat si din cand in cand se dadeau "exemple" care condamnau asa-zisa "specula". Mai precis, legislatia comunista pedepsea datul pe sub tejghea al alimentelor sau strangerea de provizii. Decretul Consiliului de Stat 306/1981 privind "masuri pentru prevenirea si combaterea unor fapte care afecteaza buna aprovizionare a populatiei" din octombrie 1981 stabilea pedepse pentru romanii care faceau provizii de mancare.Mai mult, Articolul 1 al Decretatului 306 stipula ca: "Constituie infractiune de specula si se pedepseste potrivit prevederilor Codului Penal cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani cumpararea de la unitatile comerciale de stat si cooperatiste, in scop de stocare, in cantitati care depasesc nevoile consumului familial pe o perioada de o luna, de ulei, zahar, faina, malai, orez, cafea, precum si de alte produse alimentare a caror stocare afecteaza interesele celorlalti cumparatori si buna aprovizionare a populatiei".Pedepsea se referea si la taranii care cumparau paine de la oras. Cat priveste vanzatorii care vindeau mai mult decat prevedea ratia intrau sub incidenta legii, dupa cum prevede Articolul 4 al decretului: "Personalul unitatilor comerciale este obligat sa vanda cumparatorilor produsele alimentare prevazute la art. 1 numai in cantitatile si conditiile stabilite de consiliile populare. Nerespectarea prevederilor alin. 1 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani".