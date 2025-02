Legea finantarii partidelor si campaniilor electorale, adoptata de deputati - de unde pot lua politicienii bani

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind finantarea partidelor politice, stabilind ca finantarea campaniei electorale sa se faca de la bugetul de stat si permite partidelor sa contracteze imprumuturi in bani de la persoanele fizice si juridice, dar numai prin acte autentice

Proiectul a fost adoptat cu voturi 262 pentru, 8 impotriva si 20 abtineri.

Deputatul PNL Mihai Voicu, presedintele Comisiei de cod electoral, care a elaborat proiectul, a spus ca proiectul isi propune sa "rupa" definitiv legatura de finantare intre candidat cu persoanele care sprijina campania electoral, conditionand obtinerea unor avantaje economice.

"Eliberarea de presiune de finantare a partidelor si candidatilor va duce la un Parlament mai bun, mai efficient", a spus Voicu.

Deputatul Tudor Ciuhodaru a criticat, insa, proiectul, aratand ca este" ipocrit" si, in continuare, campaniile electorale vor fi finantate ilegal.

Deputatul PSD Mircea Draghici, care a fost initiatorul acestui proiect modificat in Comisia de cod electoral, a precizat ca au fost preluate in acest proiect observatiile grupului GRECO, ale Ministerului Justitiei si AEP.

"Initiativa prevede finantarea exclusiv de la stat a viitoarelor campanii electorale, reducandu-se astfel cheltuielile in exces in campaniile electorale si descurajandu-se coruptia, astfel persoanele care candideaza isi vor achita cheltuiellile de campanie urmand ca statul sa ramburseze banii. Sigur ca aceasta rambursare va tine cont de un anumit plafon pentru cheltuielile de campanie si depasirea de catre candidat a unui scor electoral, pentru a incasa acesti bani.

Banii primiti de candidati vor merge doar catre anumite tipuri de cheltuieli: publicitate electorala la televiziune, radio, presa scrisa, mediu online, sondaje pliante si brosuri. Va fi interzisa distributia de bunuri cu insemne electorale ca de exemplu pixuri, brichete, tricouri, fulare, galeti etc. Practic, accentul se va pune pe informarea populatiei cu privire la candidati si programele politice ale acestora. Donatiile primite in campania electorala de catre candidati vor fi folosite exclusiv pentru plata cheltuielilor angajate in timpul campaniei pana la expirarea termenului de depunere a raportului de venituri si cheltuieli", a explicat Draghici.

Proiectul reglementeaza modul in care partidele politice pot obtine imprumuturi si acestea se publica in Monitorul Oficial.

Astfel, partidele politice se vor putea imprumuta cu bani de la persoane fizice si juridice, potrivit proiectului de lege privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.

Proiectul de lege permite partidelor politice sa contracteze imprumuturi in bani de la persoanele fizice si juridice, dar numai prin acte autentice notariale sub sanctiunea nulitatii absolute, insotite de documente de predare - primire, in contract prevazandu-se modul si termenul de restituire a acestora.

Proiectul mai prevede ca imprumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de baza minime brute pe tara se supun conditiilor de publicitate.

Proiectul interzice acordarea de imprumuturi de catre partidele politice, aliantele politice sau electorale si candidatii independenti catre persoanele fizice.

Proiectul mai prevede ca sumele de bani care fac obiectul imprumuturilor primite de catre un partid politic intr-un an fiscal nu pot depasi 0,025% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.

Sumele de bani care fac obiectul imprumuturilor primite de catre un partid politic de la o persoana fizica intr-un an pot fi de pana la 200 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

Sumele de bani care fac obiectul imprumuturilor primite de catre un partid politic de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 500 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la 1 ianuarie a anului respectiv.

O alta prevedere se refera la faptul ca donatiile in bani a caror valoare depaseste zece salarii de baza minime brute pe tara se vor efectua numai prin conturi bancare.

Partidele politice vor avea obligatia de a publica in Monitorul Oficial lista persoanelor fizice si juridice care au facut in anul fiscal precedent donatii a caror valoare cumulata depaseste 10 salarii de baza minime brute pe tara, lista persoanelor fizice si juridice care au acord imprumuturi a caror valoare depaseste 100 de salarii de baza minime brute pe tara, precum si suma totala a donatiilor confidentiale, respectiv suma totala a imprumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de baza minime pe tara primite, pana la data de 30 aprilie a anului urmator.

Proiectul a fost respins anterior de Senat, dar a fost modificat si avizat de Comisia de cod electoral.

