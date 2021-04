Orban: "Se va lua act de suspendarea lui Costel Alexe si Mihai Chirica in Biroul Politic, saptamana viitoare"

"Vom lua act in prima sedinta in Biroul Politic de suspendarea din toate functiile din partid pana la finalizarea procesului. PNL a fost intotdeauna un partid care a tinut la criteriul integritatii, a sustinut justitia, sigur, respectand si principiul nevinovatiei, pentru ca doar o instanta poate sa hotarasca daca cineva este vinovat. Trebuie sa fac precizarea despre domnul Costel Alexe ca abia astazi s-a anuntat inceperea efectiva a urmaririi penale si statutul de inculpat. Pana acum domnul Alexe a avut statutul de suspect, din cauza asta nu s-a luat nicio decizie legata de el", a afirmat Orban.El a precizat ca prevederile statutare sunt legate de functiile de conducere odata cu trimiterea in judecata."Domnul Chirica se suspenda din functia de conducere, din functia pe care o avea de presedinte al organizatiei municipale. Vom face alegeri in toate organizatiile, odata cu demararea procedurilor de congres ", a adaugat Orban. Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a anuntat miercuri ca a fost pus sub control judiciar si a decis sa se autosuspende de la conducerea PNL Iasi, dar isi va continua activitatea la CJ. El a fost pus sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si instigare la delapidare.La randul sau, primarul Mihai Chirica a anuntat, miercuri, ca se autosuspenda din functiile politice pe care le detine in cadrul organizatiei iesene a PNL. Chirica a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT intr-un caz de inselaciune cu un teren al primariei.