Marcel Ciolacu il trimite pe Florin Citu la cartea de geografie, dupa ce ar fi confundat o localitate din Vrancea cu alta din Suceava

El i-a gasit si un slogan premierului, "OPRITI INUNDATIILE! CACI NU STIU UNDE MA AFLU!"Potrivit lui Ciolacu , primul ministru a spus ca localitatea Biliesti, comuna aflata sub inundatii, se afla in judetul Suceava si nu Vrancea, asa cum este corect."In loc sa iasa pe teren, sa coordoneze interventia autoritatilor judetene de salvare a oamenilor din calea apelor, prim-ministrul a participat astazi....la o lectie de geografie. Primita de la subordonatii sai! Citu a mutat localitarea vranceana Biliesti... printre dealurile sucevene cu oi ale liberalului Gheorghe Flutur ! In videoconferinta cu prefectii din tara, premierul a citit foile ca un contabil incepator, fara macar sa aiba minima curiozitate - de la nivelul functiei pe care #NEALES o ocupa - unde sunt zonele afectate.Cartea de geografie n-a omorat pe nimeni, domnule Citu. Si notati! Localitatea Biliesti este in judetul Vrancea si a fost puternic afectata, peste 50 de gospodarii fiind distruse de ape. Localitatea Biliesti este condusa chiar de un primar liberal, domnule candidat liberal Citu", a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook.