Seful PSD Iasi, dupa aprobarea bugetului local: "Partidul penalului Dan Barna a sustinut partidul penalului Mihai Chirica"

Senatorul Maricel Popa afirma, intr-un comunicat de presa, ca sloganul "Fara penali in functii publice" ramane doar un mesaj de campanie si ca de fapt realitatea este cu totul alta."Partidul penalului Dan Barna a sustinut partidul penalului Mihai Chirica", a afirmat seful social-democratilor ieseni, Maricel Popa. Liderul PSD Iasi Maricel Popa precizeaza ca Mihai Chirica nu a fost capabil sa gestioneze relatia cu Consiliul Local decat apeland la practici neortodoxe."Daca tot a facut apel la juramant, de ce consilierul USR nu a votat de prima data bugetul? Se dovedeste inca o data, daca mai era nevoie, ca inculpatul primar al Iasiului nu este decat un vorbitor al principiilor. Faptele sale, insa, lasa loc multor interpretari si il aduc mult mai aproape de zona penala in care DIICOT l-a pozitionat deja", a spus senatorul PSD, Maricel Popa.Cat priveste USR PLUS, liderul PSD Iasi califica acest partid drept neexperimentat si imatur."Oportunismul de care a dat astazi dovada unul dintre consilieri, cel mai probabil se va repeta si cu alte ocazii. USR-PLUS nu a aratat ca un partid pe care iesenii sa poata conta pe termen lung", a adaugat liderul PSD Iasi, Maricel Popa.El a mai spus ca PSD va continua sa faca opozitie constructiva in Consiliul Local, dar ca va sanctiona toate derapajele executivului Primariei.Bugetul municipiului Iasi a fost adoptat, miercuri, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local, dupa ce un reprezentant USR PLUS a votat in favoarea proiectului, alaturi de consilierii PNL si PMP, asigurandu-se astfel majoritatea necesara.Votul consilierului USR PLUS Cezar Baciu a fost decisiv pentru trecerea proiectului de buget local, PNL si PMP avand impreuna doar 13 voturi, cu unul mai putin decat reprezinta majoritatea simpla in consiliu.Baciu a precizat ca decizia sa de a vota altfel decat a decis partidul este in conformitate cu juramantul pe care l-a depus in momentul validarii sale in functia de consilier.Consilierii PSD au parasit sala in momentul votului.