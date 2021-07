Stelian Ion, critici la adresa UDMR pe tema desfiintarii Sectiei Speciale: "Incearca varianta de a pacali electoratul. Nu poate fi acceptat"

Kelemen Hunor: In maxim doua saptamani se convoaca Senatul in sesiune extraordinara

"Coalitia functioneaza extraordinar de bine, mai putin capitolul Justitie. La capitolul Justitie, PNL USR PLUS avem aceeasi opinie, in sensul in care saptamana viitoare ar trebui sa convocam sesiune extraordinara pentru desfiintarea SIIJ si refacerea competentelor asa cum spune si Comisia de la Venetia, cum prevede proiectul Guvernului. UDMR are alta opinie. Mi se pare total inacceptabil ca UDMR nu respecta programul de guvernare, incearca varianta de a pacali cumva electoratul in sensul in care ne facem ca desfiintam SIIJ dar il refacem in cadrul unei sectii din Parchetul General. Nu ne putem face ca respectam programul de guvernare", a sustinut Stelian Ion. El a aratat ca, potrivit avizului Comisiei de la Venetia, SIIJ trebuie desfiintata, iar competentele procurorilor trebuie sa fie cele de dinaintea infiintarii sectiei, nu toate dosarele SIIJ sa fie trimise unei alte structuri, "sa fie facute exact aceleasi greseli ca in trecut"."Sunt dezamagit. Observ ca UDMR merge aproximativ pe linia pe care a mers, din pacate, pentru ca a facut anumite compromisuri, dar doar pe jumatate, in sensul in care sunt de acord cu desfiintarea SIIJ, dar cu aceeasi Marie cu alta palarie. Este inacceptabil sa punem un amendament care prezinta riscuri de a reface SIIJ sub o alta forma, cu o alta denumire, cu o alta eticheta. Lucrul acesta este propus de colegii din UDMR. Nu poate fi acceptat", a afirmat Stelian Ion.Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat miercuri ca in maxim doua saptamani se convoaca Senatul in sesiune extraordinara pentru Sectia Speciala , potrivit unei decizii luate de coalitia de guvernare PNL - USR - UDMR.El a spus ca pozitia UDMR este ca, dupa desfiintarea SIIJ, dosarele penale care ii privesc pe procurori sa fie lucrate de o structura specializata din Parchetul General, nu de DNA.