Operatiunea "Cozonacul" a reinviat moda cadourilor politice

Dupa "inghetul" de anul trecut, cand politicienii au uitat cu desavarsire de pachetele de Paste, anul acesta moda darurilor politice a fost reinnodata. Mai firav insa, nefiind an electoral.

Cadouri cu iz electoral au fost distribuite de politicieni in toate zonele tarii. In unele cazuri, operatiunea "Cozonacul" a fost demarata cu mult inaintea Pastelui, scrie Romania Libera.

In Bucuresti, liberalii au impartit sacose galbene cu sigla PNL si numele primarului Andrei Chiliman.

La Slatina, consilierii locali au aprobat alocarea a 26.000 lei pentru o "campanie social-culturala", care ar trebui sa se incheie pe 6 mai si care presupune si impartirea de pachete cu o valoare de 25 lei fiecare.

Si premierul Emil Boc a impartit cadouri de Paste batranilor de la Centrul de Ingrijire si Asistenta din Cluj-Napoca.

Emil Boc a impartit pachete de Paste pentru batrani din Cluj

In judetul Constanta, se poate spune ca zona de sud a fost "privilegiata", unde simpatizantii PD-L, dar si cazurile sociale au primit cadouri pascale de la pedelistul Zanfir Iorgus.

In vreme ce liberalii constanteni au oferit doar flori, deputatul PD-L a daruit cosulete cu oua, cozonac, vin si cate un iepuras de ciocolata.

Cadourile "portocalii" au fost insotite de un comunicat de presa pentru ca toata lumea sa afle ca deputatul constantean "a fost alaturi de veteranii Municipiului Mangalia, de familiile nevoiase si de pensionarii din localitate, carora a tinut sa le ureze, personal, Sarbatori fericite si sa le multumeasca pentru tot ce au facut pentru orasul lor de-a lungul timpului".

Batranii din municipiul Constanta au primit, in schimb, pachete de Paste din partea administratiei conduse de Radu Mazare (PSD). Ca de fiecare data, batranii au stat ore in sir la coada pentru a intra in posesia cadourilor.

Circa 2.400 de pachete a impartit si primaria Mangalia, condusa de social-democratul Mihai Tusac. Pachetele se distribuie de sase ori pe an si au valoarea de 210 lei/an, adica 35 lei/pachet.

De ele beneficiaza pensionarii din municipiu cu o pensie mai mica de 650 de lei/persoana sau 1.300 de lei/familie, persoanele cu handicap de gradele I si II si cele care au varsta de peste 60 de ani si nu realizeaza venituri.

Sarmanii din Deva, nemultumiti de pachetele gratuite (Video)

Si primaria Navodari a acordat pachete de Paste, edilul-sef al orasului, Nicolae Matei (PSD), supralicitand si oferind cadouri tuturor pensionarilor din oras, indiferent de venitul pe care-l realizeaza.

Pachetele au continut: 30 de oua, o sticla de ulei, un kilogram de zahar, unul de orez si un cozonac "pentru ca fiecare sa simta ca este Invierea Domnului", dupa cum si-a motivat gestul Matei care a atras atentia ca obiceiul a fost adoptat de primarie o data cu venirea sa la conducere, in 2008.

