Orban, despre motiunea de cenzura pe care PSD vrea sa o depuna: O bula de sapun

Orban a fost intrebat, miercuri, cum vede motiunea de cenzura pe care vrea sa o depuna PSD "O bula de sapun. Trebuiau si ei sa depuna motiune de cenzura, ce sa faca PSD?", a afirmat Orban.Intrebat daca PNRR este un pretext pentru depunerea acestei motiuni, presedintele PNL a raspuns: "Oricum ar fi depus motiune".Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat ca formatiunea va depune motiune de cenzura in 14 iunie , pe motivul "esecului" PNRR.Si vicepremierul Dan Barna a reactionat miercuri la anuntul PSD privind depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului Citu. Barna s-a referit la motiunea social-democratilor ca drept "un exervitiu de folosit instrumentelor parlamentare", la care "vom auzi iarasi discursuri sforaitoare dinspre PSD".Dan Barna a vorbit, miercuri, despre motiunea de cenzura pe care PSD a anuntat ca o depune in 14 iunie."O vad ca un exercitiu de folosit instrumentele parlamentare de catre opozitie . Vom auzi iarasi discursuri sforaitoare dinspre PSD", a afirmat Dan Barna, la Parlament.El a adaugat ca nu are "nicio ingrijorare" in aceasta privinta