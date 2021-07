Presedintele PNL se delcara multumit de ministrii partidului: "Nu este necesara remanierea"

"Din punctul de vedere al PNL, eu, ca presedinte al PNL, sunt multumit de activitatea ministrilor PNL si consider ca nu este necesara remanierea niciunui ministru al PNL", a afirmat Ludovic Orban , intrebat miercuri la Parlament, daca la sedinta coalitiei au fost vicepremieri sau lideri ai coalitiei care au vorbit despre intentia premierului Citu de a remania anumiti ministri Chestionat ce va face, daca Florin Citu va remania unii ministri, dupa rectificarea bugetara, liderul PNL a raspuns: "In mod normal trebuie sa fie respectat acordul de coalitie si actul aditional la acordul de coalitie care a fost negociat si convenit in urma revocarii domnului ministru Voiculescu. Eu nu vreau sa comentez ce s-ar putea intampla daca nu este respectat, pentru ca eu consider, ca un om care m-am angajat pe acest acord , ca acest acord trebuie respectat".Pe 28 iunie, premierul Florin Citu a precizat ca nu au fost discutii despre o remaniere guvernamentala si el nu a vorbit despre niciun fel de remaniere.El a mai spus ca evaluarea ministrilor se face in fiecare zi, cu fiecare actiune, decizie, hotarare de Guvern, ordonanta sau explicatie publica.De asemenea, seful Executivului a adaugat ca in legea bugetului de stat este inclus un articol care spune foarte clar ca executia deficitara bugetara poate duce la reducerea bugetului pentru ministerul respectiv, "ceea ce inseamna o bila neagra pentru ministrul respectiv".Pe 29 iunie, presedintele Klaus Iohannis a spus ca nu exista o discutie concreta in aceasta perioada despre o remaniere guvernamentala, insa "in masura in care premierul va ajunge la concluzia ca ministrii nu au perfomat conform asteptarilor este posibil candva".