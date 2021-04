Trei organizatii civice cer alegeri anticipate la Iasi. Ele au lansat un apel catre Ludovic Orban

Intr-un apel adresat liderului PNL Ludovic Orban , organizatiile civice din Iasi "Impreuna pentru A8", "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" si "Reset" sustin ca judetul si municipiul Iasi se afla intr-un blocaj moral, politic si administrativ, precum si intr-o criza de imagine."In urma inculparii, nici presedintele CJ Iasi si nici primarul municipiului Iasi nu mai pot fi considerati parteneri credibili in niciun tip de negociere politica locala, regionala, nationala sau internationala, pe termen scurt, mediu, sau lung, situatie ce genereaza prejudicii consistente comunitatii iesene, in ansamblul acesteia. Imaginea publica a celor doi este iremediabil afectata, consecinta a acestor dosare penale recente, dar si urmare a unei sume de actiuni politice si administrative personale, cu un amplu ecou negativ in opinia publica", se arata in apelul asociatiilor civice iesene.Reprezentantii societatii civice iesene sustin ca deschiderea unui dosar penal cu dovezi evidente nu mai poate permite unui personaj care ocupa o demnitate publica sa-si mai continue activitatea spre binele comunitatii. "Dumneavoastra personal ati fost intr-o situatie similara in urma cu mai multi ani, ati facut un pas in spate si v-ati pus la dispozitia organelor de cercetare atunci cand justitia a pornit o actiune penala. Prin urmare, va solicitam public retragerea sprijinului politic acordat de PNL domnilor Costel Alexe si Mihai Chirica pentru pozitiile administrative pe care le ocupa momentan", se arata in apelul adresat liderului PNL, Ludovic Orban.Cele trei asociatii civice sustin ca retragerea sprijinului politic nu va avea drept consecinta pierderea pozitiilor administrative ocupate in prezent de Mihai Chirica si Costel Alexe, dar poate fi "un prim pas in deblocarea situatiei injositoare" din Capitala Moldovei."Normalizarea situatiei de la Iasi nu poate avea loc decat prin vacantarea ambelor pozitii administrative, urmate de noi alegeri locale. Este singurul mod prin care comunitatea ieseana poate iesi de sub spectrul umilintei de a fi condusa de doi inculpati penal, lipsiti de orice credibilitate, de orice statura morala pentru a promova sau apara interesele acesteia. In cazul in care, totusi, veti alege sa continuati cu acesti lideri locali, judetul Iasi si municipiul Iasi vor fi condamnate sa poarte stigmatul unor insi interesati doar de binele personal, nu de cel comunitar", se mai arata in apelul asociatiilor civice din Iasi. Presedintele Consiliului Judetean Iasi, fostul ministru al Mediului Costel Alexe , a fost plasat sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare. El afirma ca s-a autosuspendat de la conducerea PNL Iasi.Reprezentantii DNA au precizat ca Alexe a fost pus sub control judiciar pana in 25 iunie, alaturi de o persoana din conducerea unei societati comerciale cu activitate in siderurgie, cei doi avand, intre altele, obligatia de a nu parasi tara.De asemenea, primarul din Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, ca se autosuspenda din fruntea filialei municipale a PNL, pe fondul problemelor sale din justitie, el precizand ca timpul va arata ca acuzatiile lansate impotriva sa nu sunt adevarate.Un numar de 15 persoane, intre care primarul Iasiului, fostul arhitect-sef al orasului si patronul unui ziar local, sunt urmarite penal in dosarul privind concesionarea unui teren al Primariei Iasi.Edilul Mihai Chirica este acuzat de omisiunea sesizarii, anchetatorii avand indicii ca primarul ar fi avut cunostinta despre faptul ca un teren situat in zona Sararie din municipiu face obiectul unor tranzactii dubioase.