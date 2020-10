PLUS, dupa afirmatiile lui Cornel Zainea privind fuziunea cu USR: "Numarul mare de candidati creeaza o competitie interna care poate genera nemultumiri"

"Numarul mic de locuri eligibile si numarul mare de candidati pentru aceste locuri creeaza o competitie interna care poate genera nemultumiri insa in niciun caz nu poate fi pusa sub semnul intrebarii transparenta si corectitudinea procesului", a transmis PLUS intr-un comunicat de presa."Odata cu demisia din USR si din Parlamentul Romaniei, Cornel Zainea a facut declaratii in care este mentionat Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS). Declaratiile, fara a exprima o nemultumire concreta, ridica semne de intrebare asupra modului prin care PLUS isi desemneaza candidatii pentru Parlamentul Romaniei.Chiar daca USR si PLUS au decis fuziunea celor doua partide, pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive, cele doua partide functioneaza dupa propriile statute pentru a elimina posibilitatea oricarei contestatii asupra deciziilor comune care se iau", a transmis PLUS.Partidul precizeaza ca desemnarea candidatilor PLUS pentru Parlament se face prin votul tuturor membrilor, dupa depunerea candidaturilor si dupa o perioada de campanie electorala interna si dezbateri la care orice membru PLUS poate sa participe, in care candidatii au posibilitatea de a-si prezenta programul politic si intentiile cu privire la candidatura."Este un proces care nu a existat in partidele din Romania in ultimii 30 de ani si care are ca scop desemnarea celor mai competenti candidati", a mai transmis partidul.Pentru completarea listei finale de candidati pentru Parlamentul Romaniei ai Aliantei USR PLUS in Ilfov, birourile judetene ale celor doua partide, conform protocolului semnat la nivel national, au decis ca reprezentarea candidatilor pe liste sa fie echitabila pentru ambele partide, ordinea pe liste fiind: pentru Senat - 1. USR, 2. PLUS; pentru Camera Deputatilor - 1. PLUS, 2. USR, 3. PLUS, 4. USR, 5. PLUS."Numarul mic de locuri eligibile si numarul mare de candidati pentru aceste locuri creeaza o competitie interna care poate genera nemultumiri insa in niciun caz nu poate fi pusa sub semnul intrebarii transparenta si corectitudinea procesului, neexistand nicio contestare interna a acestuia.Inaintea si in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, Cornel Zainea a beneficiat de sprijinul neconditionat al organizatiei PLUS din Chiajna si al Biroului Judetean PLUS Ilfov prin implicarea membrilor PLUS in campanie, in supravegherea procesului electoral si prin asistenta juridica pentru solutionarea suspiciunilor de frauda electorala din Chiajna. Asta ne-a aratat, in acesti doi ani, ca rezultatele au fost mai bune atunci cand am lucrat in echipa decat cand am fost separati", a mai transmis PLUS.Formatiunea a precizat ca "Alianta USR PLUS Ilfov se va concentra si in continuare pe obiectivele politice care vizeaza modernizarea Romaniei, indiferent de piedicile sau provocarile care vor aparea".Deputatul Cornel Zainea, care a pierdut la diferenta de 54 de voturi cursa pentru Primaria Chiajna, anunta ca demisioneaza din USR si din Parlament, afirmand ca la intrarea in politica, in 2016, nu stia cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui sa fie lucrurile in Parlament, dar a descoperit pe parcurs ca ambele merg pe drumul gresit.In opinia sa, USR si se pare ca si PLUS devin partide in care castiga cine "are control pe filiala".El afirma ca din Parlament ar fi demisionat oricum in ultima zi de mandat, "pentru a nu ramane cu tinicheaua pensiei speciale agatate de coada"."Daca coruptia este considerata un CANCER al societatii romanesti, cred ca pensia speciala este un fel de... COVID: ii omoara cu zile pe cei vulnerabili, in timp ce "norocosii" nu prezinta niciun fel de simptome", remarca Zainea, care evalueaza varianta unei candidaturi independente.