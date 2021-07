Liderul politic fara Bacalaureat a castigat o prima runda de alegeri in PNL. El candideaza pentru a fi numarul 2 in partid

Ingropat de limba romana

Cu o zi inainte de a afla oficial ca a picat si anul acesta examenul de Bacalaureat, la care din motive necunoscute nu s-a prezentat, Morosanu a fost reconfirmat presedinte al Organizatiei PNL Vidra, localitate unde este si consilier local, alegerile fiind de fapt o formalitate in conditiile in care nu a avut niciun contracandidat.Totusi, sefii PNL din Vrancea, in frunte cu presedintele partidului si al Consiliului Judetean au tinut sa-i fie aproape si sa-l incurajeze in perspectiva a ceea ce va urma, conferinta judeteana de alegeri a PNL Vrancea, unde Morosanu se va afla pe lista pentru prim vicepresedinti, care nu vor fi mai mult de doi.Se pare ca pe plan politic Morosanu are toate sansele sa izbandeasca, chiar daca este deficitar la capitolul studii.El a intrat in atentia publica anul trecut , cand s-a inscris la examenul de Bacalaureat, dupa ce la varsta de 40 de ani a absolvit, la seral, Liceul "Simion Mehedinti din Vidra", liceu unde sotia sa este secretara.Anterior, in anii adolescentei, Morosanu a urmat cursurile unei scoli profesionale de mecanici auto.Bacalaureatul s-a dovedit o nuca prea tare pentru el, chiar daca la doua obiecte a reusit sa obtina note de promovare.Disciplina care "l-a ingropat" a fost Limba si literatura romana, unde a fost notat cu 3.60, iar dupa contestatie nota i-a mai crescut cu 15 sutimi. A avut ocazia sa-si ia revansa anul acesta, dar in ciuda faptului ca s-a inscris la examen, nu a avut acelasi curaj ca in politica sa se prezinte la concurs, astfel ca visul sau, de a urma o facultate, se amana cel putin pana anul viitor.Asta daca nu se va mobiliza intre timp pentru sesiunea din august si se va pune cu burta pe carte ca sa obtina macar o nota de trecere la romana, care s-a dovedit ca si in discursurile politice ca ii este straina, daca ne referim la vorbitul in public."Sunt un tip ambitios, am capacitatea si voi face si dovada sa merg la facultate. Nu ma pricep cu doctoratele, ca nu vreau sa ajung ca domnul Ponta sa plagiez. Imi stiu limitele si imi sunt suficiente doar studiile superioare, facultate si licenta", spunea dupa ratarea Bacalaureatului Daniel Morosanu.Pana sa ajunga in PNL, Morosanu a avut functii de conducere si in fostul PDL , devenind liberal prin fuziunea dintre cele doua partide.Este prim vicepresedinte PNL Vrancea din anul 2017 si se ocupa de Departamentul de Politici Publice.A fost considerat principalul om de incredere al fostului ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , un alt personaj politic controversat la capitolul aparitii publice, fiindu-i acestuia sef la partid , dar sofer personal in restul timpului.Intre timp, relatiile intre cei doi s-au racit, dar ambii s-au exprimat in favoarea lui Ludovic Orban la congresul PNL din toamna.