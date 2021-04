Ioana Constantin (PMP): Ce a facut USR-PLUS la votarea bugetului Capitalei se numeste santaj. E o rafuiala jenanta a lui Vlad Voiculescu cu Nicusor Dan

"Ce a facut USR-PLUS la votarea bugetului Capitalei se numeste santaj. Cum e, domnule Vlad Voiculescu ? Iar va luptati cu mafia din sanatate? Daca primarul Nicusor Dan ar fi oferit control pe zona de sanatate viceprimarului PLUS, bugetul trecea, consilierii USR-PLUS ar fi votat bugetul cu mare avant. Concret, vorbim despre spitalele din Capitala Tarii si despre conducerile acestora. E simplu, vorbim despre managerii spitalelor. Pentru ca amicul lui Vlad Voiculescu , viceprimarul PLUS, nu a primit atributiile, dreptul de semnatura de la primar, consilierii USR-PLUS s-au opus bugetului. E o rafuiala jenanta a lui Vlad Voiculescu cu Nicusor Dan, pornita din momentul in care Nicusor nu l-a acceptat viceprimar pe dl. Goe Voiculescu. La acel moment, tot control pe zona de sanatate dorea Voiculescu", a scris, miercuri seara, pe Facebook , Ioana Constantin.Potrivit acesteia, la dezbaterile pe buget e firesc sa existe negocieri , "dar pe proiecte, nu pe persoane"."Credeam toti ca USR-PLUS sunt interesati ca bucurestenii sa aiba apa calda si caldura, transport civilizat, trafic fluidizat, un oras verde si curat... De fapt, totul s-a oprit la functii si interese in zona de sanatate. Consilierii generali ai PMP au votat Bugetul. Bucurestenii nu au nicio vina si nu trebuie sa deconteze rafuiala unor politicieni rasfatati", a mai scris Ioana Constantin. Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri , in sedinta Consiliului General, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri.Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca este complet nemultumit de faptul ca risca sa intarzie inceperea investitiilor si plata datoriilor. El a adaugat ca bugetul pe care l-a propus a fost dezbatut timp de sase saptamani cu partenerii din PNL , PMP si USR PLUS, iar in conditiile in care USR PLUS a decis sa nu mai sustina bugetul, asteapta ca Alianta sa vina cu propria varianta de buget.