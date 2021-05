USR PLUS a depus un proiect de lege pentru acces liber pe terenurile de sport din scoli, dupa terminarea cursurilor

"Proiectul este mai mult decat o completare la Legea Sportului. E un apel. Avem nevoie sa cream o miscare la nivel national, sa generam o schimbare in bine. Curtea scolii trebuie sa redevina acel loc sigur unde ne putem trimite copiii sa se joace, sa invete sa bata mingea, sa descopere ce inseamna spiritul de echipa, victoria, esecul. E timpul sa ne indreptam cu totii atentia catre ceea ce inseamna o dezvoltare sanatoasa si armonioasa a copiilor si a adolescentilor. Avem nevoie de implicarea tuturor, iar acest proiect este o invitatie pentru toata lumea: directori de scoli, primari, sportivi, sefi de federatii, parinti. Haideti, asadar, sa sustinem acest demers care readuce un obicei bun in comunitate", declara presedintele Comisiei pentru Tineret si Sport din Camera Deputatilor, deputatul Tudor Pop, initiator al proiectului de lege, conform unui comunicat de presa al USR PLUS In Bucuresti - Sectorul 2 si Sectorul 6 - si alte orase ale tarii s-au facut unii pasi in directia deschiderii curtilor scolilor pentru toata lumea in afara orelor de program. Totusi, multi primari ezita sa ia masuri similare invocand lipsa unor norme clare. Mai mult de atat, se inregistreaza si situatii total aberante, precum cea din Constanta din octombrie anul trecut, cand opt elevi au fost ridicati de politisti, dusi cu duba la sectie si amendati pentru ca jucau baschet si fotbal in curtea unei scoli.Proiectul de lege, initiat de Tudor Pop si sustinut de mai multi parlamentari , vine sa rezolve tocmai problema cadrului legal pentru deschiderea curtilor scolilor, propunand modificarea art. 6 alin. (9) din Legea nr. 69/2000 a Educatiei fizice si sportului:"Infrastructura sportiva a unitatilor de invatamant si cluburilor sportive scolare si universitare este utilizata de terti dupa cum urmeaza:a. Copiii si adultii au acces gratuit in infrastructura sportiva in aer liber fara a afecta orele de program ale unitatilor care le administreaza sau ale tertilor care o utilizeaza in baza platii unui tarif stabilit de respectivele unitati. In infrastructura acoperita, persoanele fizice pot avea acces gratuit sau cu plata.b. Persoanele juridice pot avea acces gratuit sau cu plata", mai transmite sursa citata.Formularea noua ofera fara echivoc cetateanului dreptul de a folosi gratuit bazele sportive ale unitatilor de invatamant, cluburilor sportive scolare si universitare, dar cu conditia respectarii programului de activitati al acestora. Regimul accesului persoanelor juridice, pe de alta parte, ramane neschimbat, decizia permiterii accesului ramanand la latitudinea conducerii unitatii de invatamant.Unitatile de invatamant vor include in propriile regulamente prevederi cu privire la orarul si maniera in care se face accesul in incinta bazelor sportive proprii. In acest fel, se va oferi doritorilor o predictibilitate in ceea ce priveste calendarul de acces, dar se vor stabili si drepturile si obligatiile lor in momentul in care utilizeaza instalatiile sportive ale unitatilor de invatamant.Deputatul USR PLUS Tudor Pop a initiat si un manifest, intitulat "Curtea scolii apartine copiilor si dupa program", prin care invita directori de scoli, primari, sportivi, sefi de federatii, parinti, sa sprijine redeschiderea pentru publicul larg a bazelor sportive publice si a terenurilor de sport din incinta scolilor si a universitatilor. Scopul manifestului este de a incuraja practicarea miscarii si sportului prin acces gratuit la curtile scolilor in afara orelor de curs pentru totii membrii comunitatii si prin sprijin financiar si material pentru ameliorarea bazei sportive.Potrivit Eurobarometrului Special pentru Sport si activitate fizica din 2018 al Comisiei Europene, Romania se situeaza printre ultimele state membre ale UE in ceea ce priveste nivelul de practicare a sportului si miscarii. Printre motivele care intretin aceasta stare de fapt, romanii mentioneaza si lipsa accesului la infrastructura sportiva in zonele in care locuiesc.