Cum a perturbat Ion Ratiu vizita lui Ceausescu la regina Marii Britanii. "Am stat patru ore in inchisoare"

The Times a consemnat protestul

Evident, vizita a fost prezentata ca un succes, mai ales ca regina i-a oferit lui Ceausescu si o plimbare cu caleasca pe strazile Londrei.Cu toate acestea, nimeni nu se astepta ca un roman stabilit in Marea Britanie sa tulbure vizita sefului statului. Vorbim despre Ion Ratiu, jurnalist si om de afaceri , viitorul candidat taranist la presedintia Romaniei in anul 1990, cand s-a confruntat cu Ion Iliescu si Radu Campeanu.La hotelul unde Ceausescu urma sa ofere o receptie in onoarea reginei, Ion Ratiu a creat o diversiune astfel incat sa atraga atentia asupra sa.In cartea sa de memorii, liderul taranist, care avea 61 de ani pe atunci, a povestit intamplarea."A dat un banchet pentru Regina Angliei la Claridges, hotelul cel mai luxos. Politia, care primise instructiuni ca sa faca in asa fel incat sa nu existe o demonstratie ostila, pusese un fel de camion mare in fata micului grup de romani, adunati acolo cu placarde, pentru ca el sa nu ne vada. Nu am putut sa-mi permit ca Ceausescu sa ajunga la Londra fara sa se inregistreze vreun protest. Atunci, am sarit peste baricada, eram mai tanar ce-i drept, si ajungand in fata camionului, am ridicat placarda ca regina sa o vada. Am fost arestat, pe motiv ca am impiedicat mentinerea ordinei publice. Am stat patru ore si jumatate in inchisoare. Imi luasera si sireturile ca nu cumva sa ma sinucid. Eu insa eram incantat. Dadeau vina pe mine, dar de fapt ei erau vinovati, deoarece ma impiedicasera sa demonstrez, sa-mi exprim punctul de vedere ca om liber ce eram. Rezultatul a fost ca a doua zi am aparut pe pagina intai ziarului Times. Ceausescu aparuse in interior", se destainuie Ion Ratiu in cartea "Cine ma cunoaste in tara asa cum sunt?".Cel mai important lucru a fost ca protestul lui Ion Ratiu a fost consemnat in editia din 15 iunie a cotidianului The Times scris, care a consemnat urmatoarele:"Protest blocat: Noaptea trecuta politia a interzis o demonstratie a romanilor in fata hotelului in care domnul Ceausescu oferea un banchet in onoarea Reginei. Domnul Ion Ratiu, un fost diplomat roman care acum este om de afaceri la Londra, a fost arestat, acuzat de obstructionarea politiei si apoi inchis in sectia de politie pana cand presedintele a parasit hotelul. Protestatarii purtau pancarte in care comparau viata din Romania cu cartea 1984 a lui Orwell. Ei au fost tinuti in spatele unui gard de protectie, iar in fata lor a fost postat un autobuz, pentru a nu fi vazuti de domnul Ceausescu", scria The Times.Dupa incheierea vizitei, Ion Ratiu a scapat de acuzatii si a avut relaltii la nivel inalt cu liderii Marii Britanii, daca ar fi sa amintim doar despre intalnirile cu Margaret Thatcher , fost prim-ministru al Regatului Unit intre 1979 si 1990.