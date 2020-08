Se desfiinteaza PSD?

Fortat de cei care detin acum "painea si cutitul" in PSD, momentul politic - mult umflat de presa (seceta de subiecte, deh!), a (re) impus "partida" Ciolacu. E bine sa fim atenti la cei care compun nucleul PSD de acum - si, dupa criteriile (unele, greu de digerat ale) jocului politic, e bine sa nu revarsam toate ironiile posibile catre Marcel Ciolacu (personajul e - repet, dupa criteriile jocului politic, nu ale esteticii - un "combinagiu" foarte rezistent).De asemenea, e important, cred, sa retinem si compozitia "centurii auxiliare" care alcatuieste arhitectura de putere actuala a social-democratilor - vor urma doua randuri de alegeri si istoria acestui partid se poate, la o adica, imediat accelera functie de rezultatele obtinute la dublul scrutin.In cascada de declaratii - marea lor majoritate, de o mediocritate retorica si strategica strigatoare la cer... - a exista una anume in care, daca nu am fi vazut cine e "emitatorul", ne-am fi putut gandi ca asupra PSD a pogorat, stiu eu, duhul Monicai Macovei.Aceasta e declaratia: Viitorul PSD inseamna toleranta zero fata de coruptie, dar si toleranta zero fata de abuzuri." Autorul ei e Marcel Ciolacu.Sigur, ne-am putea amuza, pentru ca s-ar putea contrapune aceasta declaratie altora (cel putin doua) facute de - pana acum - cele mai proeminente personalitati social-democrate.1.Nastase Adrian (asa cum e just sa i se spuna unui infractor dovedit!): "umblau unii cu coruptia-n gura".2. Ion Iliescu (care nu mai e presedinte de onoare al PSD de cateva luni bune...): "In Romania avem coruptie fara corupti".Dar daca dl Marcel Ciolacu chiar a vorbit pe bune? De altfel, cand a rostit vorbele consemnate mai sus, mimica sa era perfect serioasa.Daca liderul PSD a vorbit chiar serios, atunci o punere in practica a acestei politici - "toleranta zero fata de coruptie" - nu-i asa ca ar duce, in cele din urma, la dizolvarea acestui partid? Pentru a fi "tolerant zero fata de coruptie" in cazul PSD ar insemna un atac - revolutionar, devastator - la, cum s-ar spune, ADN-ul acestui partid, nu?