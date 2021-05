Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, atac la seful CJ Costel Alexe: "Crede ca toata lumea face ca el - fura ca in codru"

"Il anunt ca nu este asa. Oricat va cauta, oricate controale va trimite, nu va gasi nimic. Spitalul de la Letcani a fost achizitionat cu buna credinta, pentru salvarea oamenilor. Nu este nimic de ascuns. Din pacate, nu se intampla nimic constructiv cu spitalul mobil, doar verificari. Dupa ce s-a laudat cu o remorca de ATI la Spitalul de Boli Infectioase, Costel Alexe face tot ceea ce poate pentru a intarzia redeschiderea unitatii medicale de la Letcani. Este de departe cel mai verificat proiect realizat vreodata de o institutie publica din Romania. Va amintesc ca au fost in control: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), Corpul de Control al Minsterului Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica (DSP), Curtea de Conturi, Directia de Finante, Corpul de Control al prim-ministrului, Directia Nationala Anticoruptie (DNA)", a afirmat Maricel Popa, printr-un comunicat de presa al filialei PSD Iasi.Social-democratul a mai spus ca "Alexe nu stie sa faca nimic, doar sa se planga si sa mai cheme controale"."Cred ca toata lumea si-a dat seama deja ce fel de om este Costel Alexe, un penal care a cerut mita in pandemie, un om care are la dispozitie un spital cu 100 de locuri ATI si il tine inchis din motive strict politice, un om cu o structura morala discutabila care are ca scop doar imbogatirea sa si a camarilei sale. Desi a anuntat public ca incearca decontarea Spitalului mobil prin fonduri europene, Costel Alexe nu a pus acest lucru in practica. Minte cum respira: spune ca face eforturi ca sa puna in functiune spitalul, dar, in realitate, nu stie cum sa mai trimita vreun control sau sa infiinteze vreo comisie de analiza sa il blocheze. Isi bate joc de banii iesenilor. Nu foloseste spitalul si nici nu a incercat sa readuca fondurile la bugetul judetului. Nici macar nu a aplicat pentru obtinerea decontarii cheltuielilor cu spitalul, desi avea aceasta posibilitate. In urma unei interpelari pe care am facut-o catre ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, am primit un raspuns foarte clar: nu a fost depus niciun proiect pentru finantarea Spitalului mobil Covid-19 de la Letcani", a adaugat Popa.Prin urmare, liderul PSD Iasi ii solicita presedintelui Consiliului Judetean Iasi "sa demonstreze modul in care a incercat sa obtina finantare pentru unitatea medicala de la Letcani, iar daca nu a facut-o, sa le ceara scuze iesenilor pentru ca i-a mintit. Din nou".