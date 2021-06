Robert Sighiartau crede ca politicienilor le e cel mai frica sa isi piarda functiile

"Trebuie sa ne uitam cu atentie la anul 2024 si tot ceea ce alegem si la nivel local si la nivel national trebuie sa fie legat de performanta. (...) Trebuie sa punem oameni care nu depind numai de o functie politica, pentru ca au o mai mare libertate sa produca schimbari, sa intareasca principii si sa schimbe sistemul asta infect in care ne aflam de foarte multi ani. Sa stiti ca politicienilor, putem sa ne includem toti, si inclusiv eu, le e cel mai frica sa isi piarda functiile, fiindca parte din ei nu au ce face in mediul privat. Si cred ca trebuie sa punem in fruntea partidelor oameni curajosi, care au principii si care au caracter si care pot sa spuna lucrurilor, asa cum mai spun si eu, in fata. M-am saturat in politica sa ne ascundem pe la spate si sa incercam sa zugravim ceea ce nu ar trebui zugravit. Noi vrem sa schimbam lucrurile", a afirmat Robert Sighiartau. Acesta a aratat ca este important ca in interiorul PNL exista competitie bazata pe idei si programe, insa trebuie avut grija cum se duce aceasta competitie."Suntem intr-un proces de alegeri interne, PNL are alegeri la patru ani si ne bucuram ca in PNL, spre deosebire de alte formatiuni politice, exista o competitie. Este extrem de important sa avem o competitie bazata pe dialog, pe idei, pe dezbateri privind doctrina partidului, dar si programul candidatilor pe ceea ce inseamna 2024, un an in care vom avea patru randuri de alegeri, europarlamentare, locale, prezidentiale si parlamentare deodata. Un an de foc in care Partidul National Liberal trebuie sa fie pregatit, trebuie sa aiba ce mai buna garnitura si la nivel national, cand vom avea un tandem presedinte premier , dar si alti candidati care trebuie sa stea bine la cota de incredere si la alegerile europarlamentare, dar si la celelalte alegeri. (...) Trebuie sa avem mare grija cum ducem aceasta competitie fiindca nu avem voie sa ne atacam intre noi miseleste, in spatiul public sau pe Facebook si prin conturi false", a spus secretarul general al PNL.In privinta viitorului PNL, Sighiartau sustine ca doreste sa fie primul partid de dreapta din Romania care castiga doua cicluri electorale si guverneaza opt ani la rand."Uitati-va in istoria Romaniei si o sa vedeti ca niciun partid de dreapta nu a mai castigat alegerile consecutiv si nu a mai guvernat consecutiv Romania timp de opt ani. Dar pentru asta alegerile din 2024 nu vor mai fi despre 'Jos PSD !', vor fi despre ceea ce am facut, iar solutia este cea pe care au adoptat-o oamenii de succes din PNL", a afirmat Robert Sighiartau.